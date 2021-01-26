Kök Hücre Tedavisi İle Kıkırdak Yenilenmesi Mümkün mü?

Harvard ve Leuven Üniversitesi’nin ortaklaşa yaptığı bilimsel çalışmada, belirli bazı besin maddelerinin varlığının vücutta tamir, onarma ve gençleştirme işlerinden sorumlu kök hücrelerin kaderini nasıl etkileyebileceği araştırıldı. Elde edilen sonuçlar, kanda bulunan yağ asitlerinin bir kemik kırıldığında orayı onarmak, tedavi etmek üzere göç eden kök hücrelerin kemiğe mi, yoksa kıkırdağa doğru mu değişmesini etkilediğini gösteriyor.

Kemiklerde bir kırık meydana geldiğinde, kök hücreler tamir ve onarma işlevlerini gerçekleştirmek üzere hasar görmüş yere göç eder. Yaralanıp, hasar görmüş yerin yakınında kılcal damarlar yani kan dolaşımı varsa kandaki yağ asitleri, kök hücrelere sinyal veriyor ve kök hücreler yeni kemik dokusu oluşturmak üzere farklılaşmaya başlıyor. Hasar görmüş yerin yakınlarında kan damarı ve dolayısıyla yağ asidi yoksa, SOX9 adı verilen bir gen aktive ediliyor ve bu kök hücrelerin kıkırdak hücrelerine dönüşmesini sağlayan bir sinyali oluşturuyor. Bu sinyali alan kök hücreler ise derhal kıkırdak dokusuna doğru dönüşmeye ve yeni kıkırdak dokusu oluşturmaya başlıyor.

Kök hücre ile eklem kireçlenmesi tedavisi konusunda uzun yıllardır çalışılıyor. Eklem kireçlenmesinde kök hücre tedavisi kullandığımız vakalarda kıkırdak dokusu oluşumunu etkileyip, iyileşmeyi sağlamayı amaçlıyoruz. Bu çalışmada da ilk kez belirli bazı besinlerin kök hücrelerin hangi tür dokuya dönüşmesi gerektiğini etkileyebildiğini gösteriyor.

Belirli bazı besinlerin kök hücrelerin gelişimini ve değişimini doğrudan etkileyebildiği bulgusu, kök hücre tedavilerinin geleceği için son derece önemli. Bu, kök hücre tedavileri alanında son derece ilginç, önemli ve ileriye doğru atılmış bir adım olarak kabul ediliyor.

Bu sayede, bilim insanları yakın gelecekte vücutta hangi besin maddelerinin kök hücreler üzerinde ne tür etkileri olabileceğini haritalayabilmeyi umuyorlar. Kök hücre ile diz ve kalça eklemi kireçlenmelerinde kıkırdak dokusundaki hasarı gidermek için yapılan son bilimsel çalışmalar bu açıdan çok önemli.