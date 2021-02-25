Koç Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Koç Mantarı (Biberli Mantar) Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Kanlıca mantarı ile aynı genetik aileden gelen koç mantarı, Türkiye'de yaygın bundan mantar çeşitleri içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda yine kanlıca mantarında olduğu gibi sütlü mantar olarak bilinir.



Koç Mantarı Nedir?



Açık renkli ve kütür kütür bir tadı olması ile beraber Koç mantarı, halk arasında Koçak mantarı şeklinde ifade edilmektedir. Latince adı ise, ‘Lactarius preparitus’ biçiminde ifade edilir. Açık renkli bir mantar olması ile beraber Türkiye'de çok fazla bulunan ve değerlendirilen mantar çeşitleri içerisinde yer alır.



Koç Mantarı Nerede Yetişir?



Özellikle Ilgaz Dağları'nın bulunduğu dağlık alanlarda yetişen bir mantardır. Bol ağaçlıklı alanlarda kendiliğinden yetişir. Genel olarak ise ağaç yapraklarının alt kısmında kabarır. Mantarı arayanlar yaprakların kabardığını görmesi ile beraber çok daha kolay bir şekilde koç mantarını bulabiliyor. Tabii Ilgaz Dağları ile beraber farklı dağlık alanlarda da toplanan bir mantar olduğunu söylemek mümkün.



Koç Mantarı Nerede Bulunur?



Koç mantarı dağlık alanlarda yetişen özel ve çok tercih edilen bir mantardır. Türkiye yaygın olması ile beraber daha çok yaprakların alt kısımlarında yetişir. Dağlık alanlarda yaygın olarak yetiştiği için, Türkiye'nin doğu kesimleri ile beraber deniz kesimlerindeki dağlık bölgelerde bulunabilir. Özellikle Ilgaz Dağlarındaki bol ağaçlı bölgelerde yaprakların alt kısmında yaygın olarak bulunur.



Koç Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



En çok merak edilen sorular içerisinde koç mantarının zehirli olup olmadığı geliyor. Tabi buna paralel olarak tüketilip tüketilmeyeceği de yine merak edilen konular içerisinde yer almaktadır. Koç mantarı zehirli değildir. Aynı zamanda çok fazla toplanması ile beraber yaygın tüketilen bir lezzeti vardır. Kütür kütür bir tadı olması ile beraber, özellikle soğanlı yemeklerde muhteşem bir lezzet sunar. Tabii bu lezzeti sağlıklı şekilde tüketebilmek için, mutlaka doğru ve güvenilir yerlerden temin etmek ya da teyit etmek oldukça önemlidir.



Koç Mantarı Faydaları



Koç mantarı özellikle birçok farklı yemekte tüketilmesi ile beraber lezzetli bir kullanım imkanı sağlar. O yüzden daha çok bu yönü ile ön plana çıkan mantar çeşitleri arasında yer almaktadır. Tabii diğer taraftan önemli bir besin kaynağı olarak da bir adım öne çıkıyor. Bu doğrultuda bağışıklık sistemini desteklediğini söylemek mümkündür. Vitamin ve mineral katkısı ile beraber kalp sağlığını da korur. Ayrıca kanı temizleyici bir yana olduğu için yine tercih edilen mantar çeşitleri içerisinde yer alır.



Koç Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Koç Mantarı Yetiştiriciliği



Koç mantarı aslına bakılırsa kendiliğinden yetişen bir mantar türüdür. Aynı zamanda Türkiye'de yaygın olarak bulunduğu için, dağlık alanlarda yaprakların hemen altında bulunabiliyor. Tabii isteğe göre koç mantarı yetiştirilebiliyor. Bu doğrultuda yüksek alanlarda ve dağlık bölgelerde, yağış alan yerlerde yetiştirilmesi gerekir.



Koç Mantarı Özellikleri



Koç mantarı özellikle yemeklerde kattığı lezzetiyle bir adım öne çıkıyor. Soğanla kavrulması suretiyle üzerine yoğurt dökerek harika bir lezzet oluşturmak mümkün. Aynı zamanda birçok değişik yemekler üzerinden de kullanılabiliyor. Diğer taraftan bağışıklık sistemini güçlendirirken, kanı temizleyici bir etkisi olduğunu da söylemek mümkündür. En önemli özellikleri arasında ise Türkiye'de birçok farklı yerde bulunabilen yaygın bir mantar türü olmasıdır.