Koç Burcunu 2022 Yılında Neler Bekliyor? Koç Burcu 2022 Aşk, Para ve Sağlık Yorumu

2022 Yılı Koç ve yükselen burcu koç olanlar,

Merhaba sevgili koç, bu yıl sizler için belkide en iyi senelerden biri olarak aklınızda kalacak. Hem ilişkileriniz hemde kariyer hayatınızı düzene soktuğunuz bir yılın içine giriyorsunuz. 2018 Ekim ayından beri kariyerinizdeki iniş çıkışlar ve verilen sözlerin yerine gelmemesi sizleri oldukça yıprattı. Vazgeçmek bazı konularda sizin için ne kadar zor olsa da artık öyle bir vazgeçme noktasına geldiniz ki artık nerede bırakmanız gerektiğini iyi biliyorsunuz. Özellikle kariyer hayatınızda bambaşka bir yola eviriliyorsunuz. Belki kendi işinizi kuruyorsunuz ya da yakın bir arkadaşınızdan ortaklık teklifi alıyorsunuz.

Ocak -Şubat- Mart ayları sizlerin tırmanma zamanları diyebiliriz. Artık dağın tepesine çok az kaldı. Biraz daha sabırlı olmalısınız. Ocak ayında kariyerinizde son kalan rötuşlar yapılacak. 2021 yılında kariyeriniz için ne emek verdiyseniz sonuçlarını alıyorsunuz. Biliyorum eskisi kadar iddialı ve agresif değilsiniz. Bu yıl tutulmaların 2. Ve 8. Evlerinizde olması sizleri yeniden bir şeylere tutkuyla bağlıyor. Özellikle büyük bir aşk yaşamanız ya da hayatınızdaki insanla bir arada olup bir şeyler yapmanız çok mümkün olacak. Bu belki bir insan belki bir iş olabilir.

Para amaç değil araç olsun.

Eğer evliyseniz evliliğinizde bazı krizleri yönetmeniz çok önemli bir hal alacak. Özellikle eşinizle parasal konularda zorluklar yaşıyorsanız adeta 2022 yılı bunun bir kopuş noktası olmaya aday. Belkide eşinizle ortak bir iş içine birden çekileceksiniz. Bu yıl size yardımcı olmayan insanların bir de hayatınızı yıkmaya çalışmasına izin vermiyorsunuz. Yardım görmediğiniz, toksik olan tüm bağları kopartıyorsunuz. Sizin çabanız başkalarını motive ediyor. Siz değişirken çevrenizde güçlü bir etki yaratıyorsunuz. Bu bir katalizör olma anlamı taşıyabilir. O zaman değişim için bir araç olursunuz. Hayatın belki de dünyanın üzerindeki değişim için bu yıl yaptıklarınız hep önem taşıyacak. Yeni bir şeyin olmasını istiyorsunuz, bu yüzden değişimi başlatıyorsunuz ya da sıkılıyor ve kriz yaratıyorsunuz. Ne yaptığınıza dikkat edin.

Mayıs ayı sizler için bir dönüm noktası olacak.

12 Mayıs’ta Jüpiter Koç burcunda olacak! Bu zaman dilimi içinde öncesinde 2 mayısta Venüs koç burcuna geçiş yapacak. Bu dönemler sizlerin hızlı bir büyüme ve güç dönemi olarak görülebilir. Bu zamanlarda konularınız ne olacak ya da hayat hikayeniz ne olacak ise bunu siz biliyorsunuz. Ama zenginlik, şöhret ya da güç hepsi bu zamanlarda yükselişe geçiyor.

Bu yıl daha cesursunuz ve kaderin size sunduğu fırsatları yakalamaya daha hazırsınız. İyimser düşünceniz size tükenmez bir enerji verecek. Bu yıl en çok başarmanız gereken şey iyimser olmanız. Jüpiter gezegeni bu yıl biraz sıra dışı yılın yaklaşık yarısını 12. evinizde ve yılın yarısını 1. evinizde geçirecek. Genellikle 2022 yılının büyük bir kısmını güçlü bir dönüşüm içinde tamamlayacaksınız.

16 Ocak- 10 Mayıs ve 29 Ekim- 20 Aralık tarihleri arasında size büyük bir şans gülümseyecek. Jüpiter, üstün yetenekleriniz, şansınız, size inanan arkadaşların ve insanların desteği sayesinde sezgilerinizi gerçekleştirebileceğiniz projelere dönüştürecektir. Jüpiter'in kendi burcunuza geçişi kişisel zevk, eğlence, şans, yurtdışına seyahat ve genel olarak mutluluk ve başarı getirecek. Aslında 2023 yılında bundan daha fazlasına sahip olacaksınız. Jüpiter 29 Temmuz’da koç burcunda gerilemeye başlayacak. Burada biraz işler sizin istediğiniz yönde gitmiyor gibi gelebilir. Yılın ilk yarısı her şey bu kadar hızlıyken ikinci yarısı nasıl oldu böyle durağan diyebilirsiniz.

Jüpiter 29 Ekim’de burcunuzdan ayrılacak geri hareket edecek ve 21 Aralık'ta yeniden giriş yapacak. Bu aradaki süreç sizler için kaçırdığınız bazı fırsatları yakalamak adına muhteşem olacak. Eğitim fırsatları ya da yurtdışı planlarınızı yeniden gündeme alabilirsiniz.

Yeni bir projeye başlıyorsunuz ve bu dönüm noktanız olacak!

Yenilikçi fikirleriniz şansınız olacak! Bu yüzden yeniye yer açmak için eskiyi ortadan kaldırın. Plüton, Neptün ve Uranüs 2022 boyunca iyi arkadaşlar olarak sizinle kalacaklar, bu yüzden yılın her günü onların korumasından yararlanacaksınız.

Tereddüt etmeden hedefine git çok kazanacaksın ama para asla zayıflık noktanda olmasın.

2022 Finansal kazanımlarınız için büyük adımlar atıyorsunuz ama asıl kazancınız 2023 yılında gerçekleşiyor. Bu yıl hikayenizde finans öne çıkıyor. Para evinizdeki Uranüs birçok şey yaptı. Çok kazandırdı ya da çok kaybettirdi. Finansta yenilik yapma ya da kazanç yöntemlerinizi değiştirme ihtiyacınızı beraberinde getirdi. Para kazanma konusunda bildiğiniz tüm kuralları çöpe atıyorsunuz ve sizin için neyin işe yaradığını deneme, yanılma ve deney yoluyla öğrenirsiniz. Başkaları için işe yarayan şeyler sizin için çalışmayabilir; kaçınmanız söylenen şeyler size fayda sağlayabilir. Çünkü Uranüs daha uzun bir süre burada kalmaya devam edecek. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var denemekten ve yanılmaktan korkmayacaksınız. Tüm deneyler başarılı sonuçlar vermese de en azından en iyisini bulmak için doğru sonuçlar verir. Ama ne olursa olsun, iyi haber artık ne yapmaman gerektiğini çok iyi biliyorsun.

Yönetici gezegeniniz Mars bu yıl Retro hareket yapacak ve 3 evinizde olacak.

Odaklanmak ve konsantrasyon sizler için çok önemli olacak. Yurtdışı ya da kısa seyahatler yapmanız gereken durumlar çok fazla olabilir. Mars 20 Ağustos’ta ikizler burcuna geçecek ve 30 ekimde gerilemeye başlayacak.16 Ocak 2023 yılında ileri hareketine geçecek. Odaklanma ve doğru iletişim sizlere güçlü bir başarı getirecek. Polemiklerden, dedikodulardan uzak durun.

Bu yıl Merkür, 14 Ocak- 3 Şubat, 10 Mayıs- 2 Haziran ve 10 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında geri hareket edecek. Bunlar, önemli sağlık kararları vermekten ve prosedürler veya testler yaptırmaktan kaçınma zamanlarıdır. Bu zamanlarda hata olasılığı büyük ölçüde artar.

Ayrıca, geçen yıl iki önemli gezegenin 4. ve 10. Evinizde hareket etmesi sizleri zorlamıştır. Şimdi bu yıl evde işler daha kolay olacak. Kariyer ve aile hedeflerinizi dengelemeyi daha kolay bulacaksınız. Destek göreceğiniz bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl biri 16 Mayıs, diğeri 8 Kasım olmak üzere iki ay tutulması yaşayacağınızı unutmayın. Ay sizin 4. evinizi yönettiğinden, her ay tutulması ev ve aile üzerinde bir etkiye sahiptir. Tutulmalar, aile üyelerinin hayatlarında ya da size taşınma ile ilgili bazı önemli konuları gündeminize getirebilir. Bu yıl Mars gezegeni sizlerin 4.evinize hiç geçmeyeceği için oldukça şanslısınız. Evinizde büyük tadilatlar planlıyorsanız, gelecek yıla kadar beklemeniz daha iyi olabilir. Mars, bu şeyleri yöneten, bu yıl 4. evinizi ziyaret etmeyecek. Ancak, evinizi dekoratif bir şekilde yeniden inşa etmek ve kendinize yeni yaşam alanları yaratmak isteyebilirsiniz. 21 Haziran- 12 Ağustos arası iyi bir zaman olacaktır.

Her şey bir anda gelir düzelir!

2022 yılı gezegenlerin 12 ve 1 evinizde olması ile ve Neptün-Jüpiter kavuşumu ile çok daha ruhsal bir sene olacak. 12. evdeki Spritüal Neptün ilahi olanı destekler. Kişinin maddi dünyayı nasıl aştığını ve olayları daha yüksek bir perspektiften nasıl gördüğünü gösterir. Bu sadece her şeyin üstüne çıkma yeteneği, çoğu zaman birçok sorunun çözümüdür. Allah’ı tanımak insanın kendini tanımasından başlar. Kendini bil, rabbini bil ve tekâmül sürecidir. İnsan bunu ancak 12.ev transitini de bitirdiğinde tamamlar. Son 10 yıldır aşılmaz görünen şeyler, ilahi olarak yukarıdan bakıldığında çok da maddesel şeylerin peşine düşmüşüm duygusu verir. Sizi endişelendiren veya engelleyen hiçbir şey olmadığını göreceksiniz. Sadece size acı veren ve yıllarınızı alan şey kısa sürede bir anda düzelir. Birden görebilirsiniz. Peki sizin için bir anlamı kalmışmıdır. İşte asıl soru budur. Bu tekamülü aşmaktır. Siz bunu başarmış olursunuz ve en önemli şeyde zaten budur…

2022

Yılın Puanı: 10 üzerinden “9 Puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Boğa, Akrep ve Yay

Yılın en başarılı ayları: Ocak, Nisan, Mayıs, Temmuz, Aralık

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Şubat, Haziran, Ağustos, Ekim

Koç Burçlarının aylara göre yıllık hedef planlaması.

Ocak: Geleceğin için yeni zirveleri hedefliyorsun. Ama kendini boşa kürek çekiyormuşsun gibi hissedeceksin. Geçmişte edindiğin tecrübelerinle artık hayatını daha güçlü temeller üzerine inşa edeceksin.

Şubat: Yeteneklerini özgürce ifade edebilecek güce sahip olacaksınız. Hayatında yön değişikliği yapacak planlarınızı hayata geçireceksiniz. Yeni bir başlangıcın eşiğinde olduğun ay içindesin.

Mart: Kolektif olarak karşılıksız hizmet ettiğiniz ruhunuzu olumsuzluklardan arındıracaksınız. Kişisel varlığınızı düzenlemek adına rutinlerinizin dışına çıkıyorsunuz. Yurtdışı çalışmalarınız bu ay gündeminizde olacak.

Nisan: Yeni başlangıçlara imza atacaksınız. Yanlışlık ve hatalarınızı geride bırakarak, kendinizi yeniden keşfedeceğiniz kanunlar yürürlüğe giriyor. Aşk’ın kanunu yeniden yazıyorsunuz.

Mayıs: Yürüdüğünüz yollara set çekmek isteyenlere karşı zaferler kazanıyorsunuz. Dürüstlük ve ahlaklı yapınız ile ikili ilişkilerinizde söz sahibi olacaksınız. Şöhret veya tanınma bunun adına ne derseniz.

Haziran: Hayatınızda kendinizi köşeye sıkıştığınızı düşündüğünüz konularda çözümü keşfediyorsunuz. Evli olanlar için bir karar aşaması olabilir. Kendi kendinizi iyileştirecek gücü hissedeceksiniz.

Temmuz: Liderlik ve hedef yeteneğinle üretkenliğinin zirvesine ulaşıyorsun. Mücadele gücün seni hayata bağlayan temel mihenk taşını oluşturur. Parasal kalıcı yatırımlar önüne geliyor.

Ağustos: Öfkeni kontrol altında tutmalısın. Yıkıcı gücünü tamamlanma ve yeni başlangıçlara adım atmak için kullandığında ruhunun özgürleştiğini hissedeceksin. İletişim gücünü kaybetme.

Eylül: Mutluluğun kalıcı hale geliyor. Ruhsal yorgunluğun geride kalarak kendini yenilenmiş hissedeceksin. İletişim her şey olacak. Kendini tüketmeden bağlantılarını koru.

Ekim: Hızlı kararlar alabilecek bir dönemdesiniz. Bağımsız olmak isterken, yanlış kararlara imza atabilir, hatalı tamamlanmalar içerisine giriş yapabilirsiniz. Aydınlanan konular sizlerin korkularınızı yenmenizi sağlayacaktır.

Kasım: Kendinizi güvende hissetmek için elinizden geleni yapacaksınız. Duygularınızı yaşamak adına cesur adımlarınız olacaktır. Sabit fikirlerini yıkıyorsun. Para kazandığınızı hissettiğiniz bir süreç başlıyor.

Aralık: Popülerliğiniz artıyor. Sanat, ün, şan ve şöhret yeteneklerinizi sergilediğiniz ana alanları oluşturacaktır. Emin olmadığın hiçbir konu hakkında kesin hükümler içerisine girmemelisin.

Aylık raporlarda daha fazla süreçleri tartışabiliriz. Güzel bir sene dilerim.