Koç Burcu Hangi Element? Koç Burcu Elementi Nedir

Koç burcunun elementi ateştir ve koç burcu ateş grubuna mensup bir burçtur.

Koç Burcu Hangi Element?

Astrolojide 12 burç yer alır. İnsanlar doğum tarihlerine gör bu burçlardan birisine mensup olurlar. Aynı zamanda bu 12 burç 4 grup başlığı altında toplanmıştır. Ateş grubu burçlardan birisi de koç burcudur. Koç burcu insanlarının elementi ise ateştir.

Koç Burcu Elementi ve Özellikleri Nedir?

Elementi ateş olan koç burcu insanları aynı zamanda ateş grubuna mensuptur. Ateş grubu insanlarının bazı ortak özellikleri bulunur. Koç burcunun bu çerçevede bazı olumlu ve olumsuz özellikleri şunlardır:

Koç burcu insanı çalışkandır.

Koç burcu kadını ve erkeği çok azimlidir, hatta bu azim negatif bir hırsa da dönüşebilir.

Koç burcu insanı duygusal yönde zayıftır fakat dışarıya karşı bunu belli etmez.

Koç burcu insanı için maddiyat önemlidir. Sosyal statüye de önem verir ve önceler.

Koç burcu talimat almaktan ve yönlendirilmekten hiç hoşlanmaz.

Koç burcu insanında biraz kıskançlık olduğu söylenebilir. Bazılarında ciddi anlamda hasetlik seviyesine ulaşabilir.

Koç burcu insanı ben merkezci bir anlayışa sahiptir.

Koç burcu insanları sanata meraklıdır ve bu alanda başarılı da olurlar.