Koç Burcu Hangi Ay? Koç Burcu Tarihleri Ve Günleri

Zodyak kuşağında yer alan 12 burçtan birisi Koç burcudur. Koç burcunda olan insanları karşılarına çıkan sorunları ve problemleri kalıcı ve kolay bir biçimde çözme özellikleri bulunur.



Koç Burcu Hangi Aydır?



Zodyak takviminin ilk burcu koç burcudur. Koç burcu hem Zodyak takviminin, hem de ateş grubu burçların ilk burcudur. Her burç gibi Koç burcunun da kendine özel belirlenmiş bir tarihi vardır. Koç burcu, 21 Mart ile 20 Nisan arasındaki tarihleri kapsamaktadır. Koç burcuna ayrıca 21 Mart ve 20 Nisan tarihleri de dahil edilir.



Koç Burcunun Tarihleri ve Günleri



Koç burcuna verilen tarih aralığı 21 Mart - 20 Nisan tarihleri aralığıdır. Bu tarihler arasında doğan insanlar ateş grubundan Koç burcuna dahil olurlar. Koç burcu aynı zamanda 21 Mart ve 20 Nisan tarihlerini de kapsar. Ancak 21 Mart ve 20 Nisan tarihlerinde doğan insanların sadece Koç burcunun değil, Koç burcundan bir önceki ve bir sonraki burçların özelliklerini de göstermeleri beklenir. Çünkü bu tarihler birbirleri ile etkileşim halindedirler. Yani 21 Mart veya 20 Nisan tarihlerinde doğan insanlar, Balık veya Boğa burçları ile de etkileşim halinde olurlar ve bu burçların özelliklerini de yansıtırlar.



Koç Burcunun Özellikleri Nelerdir?



Koç burcu ateş grubudur ve ateş grubu burçlar genel olarak enerjiyi temsil ederler. Koç burcu da diğer ateş grubu burçlar gibi, hayatından hareketin ve dinamikliğin eksik olmadığı bir burçtur. Hayatında her türlü maceraya yer vermeye çalışan Koç'lar, hiçbir şekilde sıkıcı ve durgun bir hayat geçiremezler. Onlar için vazgeçilmez olan macera tutkusudur. Bu yüzden de cesaret isteyen her şeye korkusuzca atılabilirler.



Koçların bir diğer özellikleri de öncü ve lider ruhlu olmalarıdır. Koç grubundaki insanlar, başkalarına yol göstermeye ve liderlik etmeye bayılırlar. Bu nedenle de yönetici sınıfına aday burçlar arasında yer alırlar. Her şeyde başarılı olmak isteyen Koçlar aynı zamanda son derece sabırsızdırlar. Her durumu hızlıca çözmek isteyen ve yerinde duramayan Koçlar için, beklemek tahammül edilemez bir olaydır. Yönetici gezegeni Mars olan burçlar, savaşçı ve maceraperest ruhlardır.