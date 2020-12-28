Klinik Pilates Vücuda Nasıl Fayda Sağlar?

Klinik pilates nedir?

Pilates, tüm dünyada kabul gördüğü üzere fizik tedavi temelli bir rehabilitasyon yöntemidir. Kas ve iskelet sisteminde oluşabilecek problemleri engellemek için koruyucu olarak uygulanabileceği gibi kas ve iskelet sisteminde meydana gelen problemlerin (bel fıtığı, boyun fıtığı, boyun düzleşmesi, skolyoz, kifoz, lordoz gibi) doktor ve fizyoterapistlerin tedavileri ardından tedaviyi destekleyici ve tekrar etmesini önlemek amaçlı uygulanabilmektedir.

Klinik pilatesin faydaları

Pilates, postür bozukluklarını da düzeltmeye yardımcı olan egzersizleri içermektedir. Kas kuvvetini arttırmaya yardımcı olurken, bununla birlikte esnekliği, dengeyi ,koordinasyonu, nefes kontrolü ve vücut farkındalığını da geliştirmeye yardımcı olmaktadır.

Günlük hayattaki çeşitli koşullar (meslek durumu, ev işleri… gibi) vücut şeklinde deformasyonlara neden olmaktadır. Vücut postürü bozulmakla beraber kaslar kuvvetini, esnekliğini yitirmektedir. Klinik pilateste her hasta kişiye özel olarak, tanısına uygun hazırlanmış egzersiz planına göre çalıştırılır.

Bel fıtığı, boyun fıtığı, omurga eğriliği (skolyoz), kifoz (kamburluk), boyun düzleşmesi, kronik kas spazmları, dejeneratif eklem ağrıları, fibromiyalji, osteoporoz, vücut ağrıları-kramplar, omuz, kalça ve diz patalojileri pilatesin fayda sağladığı alanlardan sadece birkaçıdır.

Pilatesin geniş hareket yelpazesi, kişiye uygun birçok özel modifikasyonu ve hareket varyasyonu barındırdığından yaş, boy, kilo, cinsiyet ayrımı olmaksızın herkes tarafından uygulanabilir. Kişi hayatı boyunca spor yapmamış dahi olsa, Uzman Fizyoterapist ile birebir uygulanacak olan Klinik (Medikal) pilates en güvenli ve konforlu egzersiz yöntemi olacaktır.

Hastalık yoktur, hasta vardır…Her hastalık herkeste farklı seyreder ve bu sebeple egzersiz programının ‘kişiye özel’ olması gerekiyor.