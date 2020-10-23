Kızların Yaptığı Erkeklerin Anlamadığı Şeyler

Birlikte tuvalete gitmek

Bunu hemen her kız bilir; bir mekandayken tuvalete giderken "Lavaboya gideceğim, gelecek misin?" diye sorulur. Erkekler ise bunu asla anlamaz ve "Birbirinize yardım mı edeceksiniz?" esprileri havada uçuşur. Kızlar, sayısız nedenden dolayı tuvalete beraber giderler.

Boş dedikodudan makyaj tazelemeye, özel bir konuşma yapmaktan tuhaf veya sıkıcı bir muhabbetten uzaklaşmak için bahaneye ihtiyaç duymaya kadar her şey iki, üç ve hatta dört kadının beraber tuvalete gitmesine neden olabilir.

Üzüleceğini bile bile hüzünlü filmler izlemek

Film tercihleri ​​söz konusu olduğunda, bazı kızların bir gişe rekorları kıran süper kahraman filmi yerine bir kutu mendil ile ağlamalı bir film tercih ettiği inkar edilemez. Ancak pek çok erkek için, kurgusal insanların trajik ölümleri yüzünden ağlamak oldukça saçma!

Kadınların duygusal sinema tercihini açıklamak için bulabileceğimiz en bilimsel açıklama , özellikle genç kızların neden "karanlık aşklara" ilgi duyduğu konusunda konuşan Klinik Psikolog Dr. Bart Rossi'den geliyor.

Rossi, kadınların ve gençlerin bu filmlere duygusal olarak bağlı oldukları için çekilebileceğini, hüzünlü filmlerin daha derin bir sinema deneyimi arayan herkese daha geniş bir hitap sunduğunu söylüyor. "Göz yaşartıcı ölüm sahnelerini ve üzücü ayrılıkları izlemek çok fazla duygu ve derinlik getiriyor" dedi.

Zumba gibi farklı sporlar

Erkekler için egzersiz tipik olarak iki kategoriye ayrılır; kuvvet antrenmanı ve kardiyo. Kadınlar için fitness seçenekleri sonsuzdur. Spinning, pilates, yoga, aerobik, dans ve çok daha fazlası... Erkekler dambıl kaldırmadığı ya da şınav çekmediği egzersiz programını yetersiz görebiliyor, pilates, yoga ise onlara basit gelebiliyor. Oysa pilates, yoga ya da spinning yapmayı bir kere deneseler ne kadar etkili olduğunu görebilirler! Bu düşünceler sebebi ile de kadınların farklı sporlara ilgi duymasını anlayamayabiliyorlar.

Diyet ve detoks programları

Egzersiz çılgınlıklarında olduğu gibi, erkekler pek çok diyet trendine pek katılmıyor. Bir erkek kilo vermek isterse, genellikle kalori kesme ve egzersizlerini artırma gibi geleneksel yöntemleri kullanır. Tabii ki bu çok büyük bir genelleme ve Atkins, paleo, keto gibi diyetleri uygulayan pek çok erkek var. Ancak bu durumu görmek için pazarlama sektörüne bakmak yeterli. Markalar, popüler diyetleri daha çok kadınlara pazarlayabileceklerini biliyorlar.

Bir de detoks meselesi var. Uzmanlar kesinlikle doğru yapılan detoksun muhteşem bir şey olduğunu ve sayısız fayda sağladığını söylüyor. Genelde kadınlar buna olumlu bakarken, erkekler ise tüm günü sebze ve meyve suları ile geçirmeyi bir kabus olarak görüyorlar.

İlk resimden asla tatmin olmamak

Erkeklerin fotoğraf için poz vermekten ne kadar hoşlanmadıklarını abartmamak imkansız, özellikle de dışarıdayken. Dikkatleri kendilerine çekmek istememekle mi yoksa herhangi bir şey yapmak zorunda kalmanın genel güçlüğü ile mi daha fazla ilgisi olduğundan emin değiliz. ,Özetle erkekler cep telefonu ile fotoğraf çekmeyi de çekilmeyi de özellikle dışarıdayken pek sevmiyor. Çekilse bile birkaç kare onlara yetiyor.

Ancak konu kadınlar olduğunda en iyi fotoğraf asla ilk fotoğraf olamaz. "Bir fotoğraf çekelim" ile başlar sonra bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha... Ta ki güzel çıktığından emin olana kadar. Ve bu durumu erkekler asla ama asla anlamaz!