Kızılcık suyu ne işe yarar ve faydaları nelerdir? Hamilelikte ve normal yaşantıda kızılcık suyunun cilde faydaları

Kızılcık suyunun son yıllarda bilinirliği ve tüketimi artmıştır. Besin değeri yüksek olan kızılcık suyunun düzenli tüketilmesi sağlığı olumlu etkilemektedir.

Kızılcık Suyu Ne İşe Yarar ve Faydaları Nelerdir?

Ülkemizde pek bilinirliği olmayan kızılcık ve kızılcık suyunun düzenli tüketiminin sağlığa çok büyük faydası vardır. Kızılcık, antioksidan kapasitesi yüksek bir gıdadır. Fakat kızılcık ve kızılcık suyu yeterince bilinmediği için bu faydalarını aşağıda şu şekilde başlıklar halinde sıralamak gerekir:

Çağımızın amansız hastalığı kanser giderek artış göstermektedir. İşte tümörlerde savaşta kızılcık suyu son derece basit, ucuz, kolay ve başarılı bir yöntemdir. Kızılcık suyu tümöre karşı savaşta bir numaralı bir besindir.

Kızılcık suyu obezite ile mücadelede de kullanılan bir meyve suyudur.

Kalp sağlığının korunması noktasında da kızılcık şurubunda azami ölçüde faydalanmak gerekir. Kızılcık içerisinde flavonoid varlığı, ateroskleroz tehdidini azaltan antioksidan özelliklere sahip bulunmaktadır. Bu ise kalp sağlığı açısından çok mühimdir. Ateroskleroz, oksijen bakımından zengin kan akışı eksikliğine neden olan ve kalp krizine yol açan plak birikimi ile arterleri sınırlayan bir durumdur. Bu sayılan nedenlerle mevsiminde düzenli kızılcık suyu içmek kalp sağlığı bakımından çok önemlidir.

Kızılcık suyunun peptik ülserlerle mücadelede de faydalı olduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Kızılcık, flavonoid bakımından zengin gıdalar arasında yer almaktadır, bu içeriğe sahip gıdalar mide ülseri gibi mide rahatsızlıklarının oluşumunu önledikleri gibi iyileşmesine de katkı sağlamaktadırlar.

Kızılcık suyunun özellikle böbrek sağlığı bakımından çok büyük faydası vardır. Böbrek taşlarının düşürülmesinde etkin rol oynayan kızılcık suyu, böbrek sağlığının korunması için düzenli tüketilmelidir.

Kanser ile mücadelede kızılcık suyunun çok önemli rolü vardır. Çünkü kızılcık suyunun düzenli tüketimi kanser hücrelerinin büyümesine müdahale eden antikansorojen bileşenleri ile fayda sağlamaktadır. Kızılcık suyunun düzenli bir biçimde içilmesi tümörlerin büyüme hızını ciddi şekilde engellemektedir.

Kızılcık içeriğinde bulunan K vitamini sebebiyle kemik sağlığı bakımından çok büyük öneme sahiptir. Kalsiyum yanında içeriğindeki K vitamini sayesinde kemiklerin güçlenmesi için kızılcık suyunun düzenli içilmesi önerilmektedir.

Hamilelikte Kızılcık Suyunun Faydaları Nelerdir?

Ülkemizde henüz yeni yeni tanınan ve tüketimi artan kızılcık suyu özellikle ABD ve Kanada'da büyük bir ticaret hacmine sahiptir. Kızılcık suyu seyreltilerek tüketilir. Kızılcık suyu antioksidan yönünden olduğu gibi C vitamini, E ve K vitamini ve B6 vitamini bakımından da çok zengindir. Kızılcık, magnezyum, kalsiyum, manganez, demir ve potasyum da içeren çok kıymetli bir besindir.

Kızılcık suyunun bilhassa hamileler için sayısız faydaları bulunmaktadır:

Üriner sistem üzerinde olumlu etkisi ile hamilelikte ödemden kurtulmaya yardımcı olur.

Kızılcık, içeriğindeki flavonoidler sayesinde metabolizmayı aktive eder ve bağışıklığı güçlendirir.

Kardiyovasküler sistemin çalışmasına olumlu etkisi olan kızılcık suyunun hamileler tarafından düzenli tüketilmesi önerilir.

Hamilelikte düzenli kızılcık suyu tüketimi, bebeğin gelişimi açısından olan zaruri olan karoten, folik asit, A, K,E, H, PP gibi vitaminleri ve fosfor, demir gibi sayısız mineralleri içerir.

Normal Yaşamda Kızılcık Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir?

Kızılcık suyunun cilt sağlığı için de pek çok faydası bulunmaktadır. İçeriğindeki faydalı maddeler sayesinde cildin kırışmasını ve erken yaşlanmasını önleyen kızılcık suyu hücre yenileyici özelliğe sahip bulunmaktadır.