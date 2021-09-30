Kızılcık suyu nasıl yapılır ve kaynatılır? Evde kızılcık suyu yapımı ve tarifi

Kızılcık suyu yüksek oranda antioksidan içeren besin değeri yüksek bir meyvedir. Bazı hastalıklara iyi gelen kızılcık suyu doğru aşamalardan geçirilerek hazırlanır. Kızılcık suyu ekşi tadı ile bilinmektedir.

Kızılcık Suyu Nasıl Yapılır?

İdrar yolu enfeksiyonlarının giderilmesinde etkili olan kızılcık suyu yapılırken çok dikkat edilmelidir. Öncelikle kızılcık meyveleri ayıklanır. Sonrasında ise kızılcık meyveleri yıkanır. Ayıklanan ve yıkanan kızılcıklar ocağın üzerinde orta ateşte yaklaşık 20 dakika kadar pişmeye bırakılır. Ocakta pişen kızılcık suyunun içerisine yaklaşık bir su bardağı şeker eklenir. Şeker eklendikten sonra kızılcık suyu 20 dakika kadar orta ateşte karıştırılarak pişirilir. Kızılcık suyu süzgeçten geçirilir. Kaynayan kızılcıkların üzerindeki çekirdekler tahta kaşık ile alınır. Kızılcık suyunun püresi ve suyu da ayrılır.

Kızılcık Suyu Nasıl Kaynatılır?

Kızılcık suyu kaynatılırken çok dikkatli davranılmalıdır. Kızılcık meyveleri ayıklanıp temizlendikten sonra orta ateşte 15 dakika su ile pişirilir. İyice pişirilen kızılcık suyu içerisine şeker eklenir. Kızılcık suyu şeker ile birlikte 20 dakika kadar kısık ateşte pişirilir. Ocakta iyice kaynatılan kızılcık suyu süzgeçten geçirilir.

Evde Kızılcık Suyu Yapımı ve Tarifi

Evde çok kolay bir şekilde kızılcık suyu yapılabilir. Önemli olan doğru adımların izlenmesidir. Öncelikle yarım kilogram kızılcık ayıklandıktan sonra iyice yıkanır. Ayıklanıp yıkanan kızılcık meyveleri de bir tencerenin içerisine konulur. Tencereye bir su bardağı su da ilave edilir. Kızılcıklar ocakta 15 dakika kadar kaynatıldıktan sonra isteğe bağlı olarak şeker eklenir. Hemen sonrasında ise kızılcık suyu süzgeçten geçirilerek hazırlanır.

Kızılcık Suyunun Faydaları Nelerdir?

Kızılcık suyunun birbirinden önemli faydaları bulunmaktadır. Kızılcık suyu idrar yolu enfeksiyonlarını önlemektedir. Lif oranı yüksek olan kızılcık suyu sindirimi de arttırmaktadır. Kızılcık suyu düzenli bir şekilde tüketildiği takdirde kızılcık suyu bağırsak hareketlerinin sürdürülmesine yardımcı olur. Kızılcık suyunun içerisinde bulunan lifler sayesinde kızılcık suyu uzun bir süre tokluk sağlamaktadır. Kızılcık suyu genel olarak kötü kolesterolü düşürebilir. Kızılcık suyu düşük kalorili olduğu için zayıflamaya da yardımcı olacaktır. Kızılcık suyu tüketilirken şekersiz ve doğal olduğundan emin olunmalıdır. Kızılcık suyu kişilerdeki kolesterol düzeyini de düşürmektedir.

Enflamasyonu azaltan kızılcık suyu kalp hastalıklarını engeller. Bunun yanı sıra kızılcık suyu içerdiği zengin antioksidan nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Ayrıca iltihap gibi rahatsızlıklar da kısa sürede çözülebilir.

Doğada yoğun olarak bulunan kızılcıkların suyu da yapılmaktadır. Kızılcık suyu düzenli olarak tüketildiği takdirde kanın pıhtılaşmasını engeller. Kan basıncını düşüren kızılcık suyu kalp sağlığını da koruması ile bilinmektedir. Kızılcık suyu düzenli tüketildiği takdirde vücuttaki iltihaplanmayı da düşürecektir. Ayrıca kızılcık suyu sağlığa da önemli katkılar sunmaktadır. Yüksek besin maddesi olan kızılcık suyu antioksidan açısından zengindir. Çok keskin ve ekşi bir tadı olan kızılcık suyu nadir olarak çiğ tüketilir. Ayrıca kızılcıklar genel olarak lif ve karbonhidrattan oluşmaktadır. Kızılcık içerisinde manganez, bakır, E, C ve K1 vitaminleri içermektedir. Vitamin ve mineral deposu olan kızılcık suyu idrar yolu enfeksiyonlarının geçirilmesinde son derece etkilidir. Sağlıklı vitaminler açısından zengin olan kızılcık suyu kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Evde doğal kızılcık suları yapılabilir. Kızılcık miktarına uygun olarak şeker ve su eklenmelidir. Doğru kaynatma metodu uygulanarak kızılcık suları oluşturulur. Kızılcık suyu genellikle soğuk olarak tüketilmektedir.