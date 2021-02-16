Kızılcık Nasıl Yetişir? Kızılcık Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Kızılcık C vitamini açısından yüksek oldukça yararlı bir besindir. Genellikle yabani olarak doğada bulunan Kızılcık Türkiye genelinde pek çok şehirde yetiştirilmektedir.



Kızılcık Nasıl Yetişir?



Kızılcık, güçlü kök sistemi olan bir bitkidir. Vitamin deposu olan kızılcık çoğunlukla doğada yabani olarak yetişir. Bazı illerde ise aşılı kızılcık yetiştiriciliği de yapılır. Kızılcık ağacı oldukça sert ve ağırdır. Kızılcık meyvesinin kökleri toprağın üstlerine yakındır. Bu bitkinin gövdesi ise 1 ve 6 arasında olmaktadır. Dip süngerleri sayesinde kendini yenileyen kızılcık zeytin gibi uzun ömürlü ağaçlardan bir tanesidir. Kızılcık meyvesinin çiçekleri ise meyvelerden önce açmaktadır. Kızılcıklar Şubat ayı gibi toplanmaya başlar. Her toprakta kolaylıkla yetişen Kızılcık tüm bölgelerde yetişen soğuk iklime de dayanıklı bir bitkidir.



Kızılcık Nerede Yetişir?



Kızılcık meyveleri sıcak iklimde daha çabuk olgunlaşır. İrileşen ve verimi artan bu kızılcık soğuk iklimlere de dayanıklıdır. Ayrıca kızılcık yetiştirilirken aşırı yağış ve çiçeklenme de hasat zamanını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Nemli topraklarda yetişen kızılcık bitkisinin kalitesi de artacaktır. Uygun toprak ve doğru iklim koşulları sağlandığı takdirde kızılcık verimi de artmış olacaktır. Marmelat, reçel ve tatlı yapımında kullanılan kızılcıkların bulunduğu kızılcık ağacının dalları da mobilya sektöründe, baston yapımında ve dokuma sanayisinde çok fazla kullanılır.



Kızılcık Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Kızılcık Türkiye genelinde neredeyse tüm illerde yetişmektedir. Kızılcık yabani olarak daha çok Karadeniz Bölgesi'nde yetişmektedir. Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde de kızılcık yoğunluk ile yetişebilir. Bunun yanı sıra aşılı kızılcıklar ise Malatya, Bursa ve Yalova illerinde çok sık görülür. Ayrıca Türkiye genelindeki pek çok şehirde kızılcıklar yabani şekilde bulunabilir.



Kızılcık En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Türkiye genelinde en çok kızılcık Karadeniz Bölgesi'nde yetişmektedir. Daldırma yöntemi ile çoğaltılan kızılcık meyvesi en çok Ege Bölgesi kıyılarında yetişmektedir. Güneş gördükçe lezzetlenen kızılcık meyvesi aşılı olduğu takdirde daha lezzetli ve tatlı bir tada sahip olur. Yabani kızılcıklar ise daha keskin ve acı bir lezzete sahip olur. Son yıllarda kızılcık Malatya, Yalova, Karabük ve Bursa illerinde daha çok yetişmektedir. Bursa ve İstanbul gibi illerde kızılcık yetiştirmek için bahçeler kurulup bunun ticareti yapılmaktadır.