Kızıl Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Kızıl saç rengi, spektrumdaki en doğal görünümlü baharatlı, hafif veya orta kırmızımsı kahverengi bir tondur.

Kızıl Saç Rengi Kimlere Yakışır?

Doğal kızılların açık tenleri ve yeşil veya kahverengi gözleri vardır. Ayrıca bu kişilerin genellikle çilli tenleri vardır. Bu yüzden saçınızı kızıla boyatmayı planlıyorsanız bu özelliklerle bir ortaklığınızın bulunup bulunmadığına dikkat etmeniz gerekir. Kızıl saç rengi canlı ve yoğundur. Açık, şeftali renkli veya altın tonlu cildiniz ve yeşil veya ela gözleriniz varsa, bu renk heyecan verici bir seçimdir. Bu renk ile kalabalığın içinde öne çıkmaya hazır olun, çünkü kızıl hemen fark edilen bir renktir.

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Kızıl Saç Rengi Akar mı?

Kızıl saç rengi en çabuk akan renklerden birisidir çünkü pigmentleri yoğundur. Orijinal saç rengi sarıya dönük olan saçlarda daha hızlı bir şekilde akar. Bu rengin oturması için saçınızı birkaç kez boyamanız gerekebilir.

Kızıl saç rengi doğal saçlarda aktığında genellikle kızılın bir başka tonu olan bakıra döner. Saçınızı bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bakır vurguları, gerçekçi boyut eklemek ve kızıl saç renginin daha parlak ve daha enerjik görünmesi için ideal bir seçenektir. Pek çok insan saçlarına röfle olarak bakır tonlarını attırır.

Kızıl Saç Rengi Bakımı Nasıl Yapılır?

Kızıl saç renine sahip olanlar saçlarını yıkarken kızıl saçlılara özel şampuanları tercih edebilirler. Bu, saç renginin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur. Saçı boyattıktan sonra birkaç gün banyo yapmamak rengin oturmasına yardımcı olacaktır. Kızıl saç rengi akmaya müsait bir saç olduğundan istediğiniz tona ulaşmanız için birkaç kez boyama yaptırmanız gerekebilir. Bunun haricinde saçınızı boyattıktan hemen sonra sürekli olarak deniz suyuna ve güneş ışığına maruz kalmamanız önerilir.