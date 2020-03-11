Kızıl Kahve Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Kızıl kahve saç rengi, günümüzde satış rakamları en yüksek boya renklerinden biri. Kızıl ve kahvenin harmanlanması ile ortaya çıkan bir renk. Kızıl ve kahve renklerin birbirleri ile olan uyumlarının bir yansımasıdır.

Kızıl Kahve Saç Rengi Kimlere Yakışır?

Genellikle esmer tenlilere yakıştığı gözleniyor. Esmer tenlilere ayrı bir hoşluk ve çekicilik kattığı söylenilen kızıl kahve saç rengi, kahverengi saçın üzerinde güneş ışığı gibi parlaklık ve ışıltı veren kızıl tonların birleşimidir. Göz rengini daha açık gösteren bir saç rengi olan kızıl kahve, ela ve kahverengi gözler daha çok vurgulayarak ortaya çıkarmaktadır. Özellikle esmer tenli kişilerin, göz renklerini ve yüz hatlarını öne çıkarmaları için bu rengi kesinlikle denemeleri uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Kızıl kahvenin iki tonu vardır. Bunlar; açık ve koyu olarak ikiye ayrılır. Bu rengi, esmer tenli kişilerin yanında buğday tenli ve beyaz tenli kadınlarda sıklıkla tercih etmektedir. Kahverengi renginden vazgeçemeyenler için alternatif bir saç rengi olarak düşünülebilir. Kızıl kahvenin, saça doğal ve parlak bir görünüm kazandırmasının yanında kişiyi canlı gösterdiği de kabul edilmektedir. Her yaş grubuna hitap eden bir renk seçimidir.

Kızıl Kahve Saç Rengi Akar mı?

Kızıl kahve saç rengi de diğer saç renkleri gibi akabilir. Bunun en aza indirilmesi için kaliteli ve organik saç boyalarının kullanılması önemlidir. Yine saç boyamadan sonra saç renginin korunması ve kalıcılık süresinin uzaması için çeşitli bakım kürleri uygulanabilir. Bu bakım serumları da rengin akmasını geciktirecektir. Ayrıca banyo sırasında su sıcaklığı doğru şekilde ayarlanmalıdır. Zira yüksek sıcaklık derecesi hem saçların gücünü hem de rengin kalıcılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Yine saç yıkama aralıkları da doğru ayarlanmalı ve her gün saç yıkanmamalıdır.

Banyo sonrasında saçların pamuklu kumaşlarla kurulanmasına dikkat edilmelidir. Bu uygulama sayesinde saçların kırılması ve kurulama sırasında renk kaybı önlenmiş olur.

Bakımı Nasıl Yapılır?

Kızıl renk tonları ile baş etmek genel olarak zordur. Bakımı, emek ve özen isteyen bir saç rengidir. Saç bakım kreminin boyalı saçlara özel olarak seçilmesi gerekir. Kızıl kahve saçların bakımında doğru ve kaliteli bir bakım kremi ile saçların yapısı ve formu korunur. Kızıl kahve saç ve tonları, hassas renklerdendir. Bu sebeple güvenilir ve iyi marka ürünlerin kullanımı önerilir. Gün aşırı saç yıkamak, saçların parlaklığını azaltacağından saç bakımı için yıkanma sıklığına dikkat edilmelidir.