Kıvırcığın faydaları nelerdir? Kıvırcık Marul ne işe yarar, bağırsakları çalıştırır mı?

Genel olarak salatalarda çiğ bir şekilde tüketilen marul özellikle uzak doğu ülkelerinde genelde turşu veya pişirilerek tüketilmektedir. Kıvırcık marul C ve A vitaminleri bakımından bir hayli zengindir. İçeriğinde yüksek miktarlarda lif, kalsiyum, şeker, demir, fosfor, magnezyum ve potasyum gibi mineralleri barındırmaktadır. Kuvvetli bir antioksidan ve lif kaynağı kabul edilen marul, saç ve cilt hastalıkları da olmak üzere sağlık açısından birçok yararı bulunan bir sebzedir.

Kıvırcık Marul Nedir?

Lollo rosso ya da kıvırcık marul, Asteraceae familyasında yer alan Lactuca türüne dahil bütün bitkilerin ortak adıdır. Özellikle Lactuca sativa türünü anlatabilmek için kullanılmaktadır ve bu manada "kırmızı kıvırcık" şeklinde de isimlendirilmektedir. Lollo rosso, senenin her mevsiminde yetişen ve genelde yaprakları için yetiştirilmekte olan bir bitkidir. Bununla birlikte yemeklere tat vermek amacı ile ya da salata yapımında kullanılmaktadır.

Enfeksiyonu tedavi etme, asprinin esas içeriği olan salısilik asit kıvırcık marulda bulunmaktadır. Bazı kanser türleri ve kalp rahatsızlıklarını yükseltmek konusunda anahtar bir enzim sayılan cycloozveendse (COX2) engelleyicisidir. Bir porsiyon ise günlük değerin %38'ini karşılayabilen fiolik asit açısından zengindir. A-B1-B3-C vitaminlerini de bulundurmaktadır. Lollo biando ile akrabadır. Arıca Lollo biando yapraklarının yeşil türüdür.

Kıvırcık Marulun Faydaları Nelerdir?

Kıvırcık marulun faydaları çok sayıda olmaktadır. Kıvırcık marulun sağlık bakımından yararlarından bazıları şu şekildedir:

Kolesterol seviyesini düşürmektedir.

Kıvırcık marul, sık olarak kardiyovasküler hastalıklara ve öbür tehlikeli durumlara yol açabilen yüksek kolesterol düzeylerini düşürmede yararlı olabilmektedir. Yüksek LDL kolesterol düzeyleri zararlıdır. Kalp krizine veya felce sebep olabilmektedir.

Cilt hücrelerini yenilemektedir.

C ve E vitamini açısından zengin olan kıvırcık marul, cilt hücrelerini yenilemektedir. Böylece cildin uzun seneler daha parlak ve canlı olmasını sağlamaktadır. Kan dolaşımını hızlandırarak akne ve sivilce oluşumunu engellemektedir.

Anti-kanser potansiyeli bulunmaktadır.

Kıvırcık marul, belli kanser türlerinin engellenmesine yardım etmektedir. Yapılan bir araştırmaya bakıldığında, marulun suyu, özellikle lösemi hücrelerinin ve meme kanserinin hücrelerinin büyümesini önlemiştir. Bu araştırma esasen marulun kanser engelleyici bir potansiyelinin var olduğunu vurgulamaktadır.

Diyabet riskini azaltmaktadır.

Kıvırcık Marul Hangi Hastalığa İyi Gelir?

Kıvırcık marul çeşitli hastalıklara iyi gelmektedir. Bu hastalılar şu şekilde sıralanmaktadır:

Kıvırcık marul doğurganlığı artırarak çocuk sahibi olma olasılığını yükseltmektedir.

İltihaplı olan hastalıklara karşı büyük ölçüde koruyucudur.

Göğüs kanserine ve lösemiye oldukça iyi geldiği bilinmektedir.

Tokluk hissi vermektedir. Bu sayede kilo alımını önlemektedir.

Tansiyonu ve kolesterolü düşürmektedir.

Kas ve kemik ve hastalıklarına karşı korumaktadır.

Uykuyu almayı büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Katarakt gibi göz rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

Kıvırcık marulda yer alan lif sindirimi artırmaktadır. Şişkinlik ve kabızlık gibi öbür sindirim hastalıklarını engellemektedir. Bununla birlikte mide ağrısını hafifletebilmektedir. Kıvırcık marulun, midenin çeşitli türdeki yiyecekleri işleyebilmesine destek olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda da bağırsak sağlığını olumlu yönde etki ederek bağırsakları iyileştirmektedir.

Kıvırcık Marul Bağırsakları Çalıştırır mı?

Kıvırcık marul sindirim sistemi problemlerine iyi gelmektedir. Sindirim bozukluğunda veya bağırsakların çalıştırılabilmesi için sık sık kıvırcık marulun tüketilmesi önerilmektedir.