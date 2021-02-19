Kivi Nasıl Yetişir? Kivi Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Kökeni Güney Doğ Asya'dan gelen kivi orman altlarında yetişen bir bitki olmaktadır. 50 farklı çeşidi olan kivinin Çin dışında pek bilinmese de özellikle son yıllarda dünyanın farklı pek çok yerinde yetiştirilen bir bitki olmaktadır.



Kivi Nasıl Yetişir?



1930 yılına kadar kivinin sadece Çin ülkesinde yetiştirildiği bilinmektedir. Fakat özellikle 1970 yılında sonra pek çok ülkede de yetiştirilmeye başlanmıştır. Asmalı bir bitki olan kivi süzek, derin ve hafif topraklarda yaşamaktadır. Bu sebeple killi, taban suyu yüksek ve ağır topraklar kivi yetiştirmek için uygun topraklardır. Ayrıca asitli topraklarda da kivi yetiştirmek mümkündür. Toprak yapısının ise 5.5-7 pH'a sahip olması gerekmektedir. Kivi yetiştirmek için organik açıdan zengin topraklar gerekmektedir.



Bunlar dışında kivi yetiştirmek için iklim koşulları da büyük öneme sahiptir. Kivi sert rüzgarların olduğu bölgelerde yetişmez. Ayrıca soğuğa karşı dayanıklı olan bu bitkiler yüksek sıcaklıklarda zarar görebilirler. İklim ve toprak faktörüne bağlı olarak 4*3. 5*2 ve 4*5 gibi aralıklar ile ekiminin yapılması gerekir. Kivi yetiştiriciliği sırasında buna dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca sulama, budama, gübreleme ve soğuktan koruma gibi süreçler ise kivi yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi ve uyulması gereken prosedürler olmaktadır.



Kivi Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir?



Kivi yaklaşık olarak bir yumurta boyutunda olmaktadır. Kaba bir dış görünüme sahip olan kivi taze tüketimi ile birlikte meyve salataları ve tatlı tüketimi de söz konusu olmaktadır. Ayrıca kivi yüksek miktarda C vitamini içermektedir.



Kivi yetiştiriciliği ülkemizde Marmara Bölgesinde yapılmaktadır. Marmara Bölgesinde soğuk hava depoları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Marmara'da tüketim merkezlerinin bulunması nedeniyle bu bölgede üretimi artmıştır. Ayrıca ülkemizde Akdeniz ve Ege Bölgesinde de Kivi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu bölgelerde deniz seviyesinden 200 ile 50metre yüksekliğinde olan yerlerde kivi yetiştirmek mümkündür.



Kivi Nasıl Yetiştirilir?



Kivi yetiştiriciliğinde ekimi yapılmadan önce ekilecek olan bahçenin elverişli bir toprak olması gerekir. Buna göre sıralar arasının ve üzerinde bırakılması gereken mesafenin 3 ile 5 mm olması gerekir. Kivi ekimi esnasında toprak işleme, sulama ve hasat işlemlerinin kolay yapılması için destek sistemlerinin kurulması gerekir. Bu destek sistemi bitkiyi taşıyan direklerden, herek ve tellerden oluşmaktadır. Direklerin boyu 2,5 metre ile 3 metre arasında olması gerekir.



Ayrıca fidanların 4*5, 4*3 gibi aralıklarda dikilmesi de çok önemlidir. Dikilecek en ideal zamanın ilkbahar sonrası olduğu bilinmektedir. Dikim esnasında çukurlar derin açılmalı ve 2 yaşlı fidanlar kullanılmalıdır. Kivi fidanlar için açılacak olan çukurların 45 ile 50 santimetre olması gerekir.