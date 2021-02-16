Kivi Ağacı Nasıl Yetişir? Kivi Ağacı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Besleyici bir meyve olan kivi; form korumaya ve sindirim sistemini düzene sokmaya da yardımcıdır. Ekşimtrak tadıyla genelde tatlılarda kullanılan kivi ile yapılmış farklı tarifler de mevcuttur.



Kivi Ağacı Nasıl Yetişir?



Sofralarımızda kış aylarında dahil olmayan başlayan kivi, aslında kivi ağacından toplanan bir meyvedir. Yeşil ve kıllı dokusu, ekşi tatlı tadı ile bolca C vitamini barındıran kivi; insan metabolizmasına ve bağışıklık sistemine son derece iyi gelen bir besindir.



Asmalı bir bitki olan kivi, hafif ve derin toprakları sever. Killi ve taban su oranı yüksek olan topraklar kivi ağacının yetişmesine elverişli değildir. Öte yandan kivi ağacı asitli topraklarda da rahat eder. Kivi ağacının yetişmesi ortamda elverişli iklim koşullarının oluşmasına bağlıdır. Soğuğa dayanımı fazla olan kivi ağacı, aşırı rüzgarlı havalarda ve çok sıcak havalarda yetişmez. Ekimi genellikle ekim aylarında yapılan kivi ağacı, organik olarak zengin toprakları sever.



Kivi Ağacı Nerede Yetişir?



Kivi ağacının anavatanı Çin'dir. 19402lı yıllarda Yeni Zelanda ile dünya pazarına giren kivi, Türkiye'ye 1988 yılında girmiştir. Kivi ağacı; kış iklimi, yaz iklimi ise sıcak ve nemli olan bölgelerde rahatlıkla yetiştirilebilir. Kivi yetiştiriciliğine elverişli sıcaklık ortalama 12 - 20 derece bandıdır. Dolayısıyla kivi ağacı, Akdeniz ikliminin baskın olduğu her yerde kolaylıkla yetişir ve yetiştirilir.



Kivi Ağacı Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Kivi ağacı en iyi Akdeniz ikliminde yetişir ve yetiştirilir. Ülkemizde kivi ağacı yetiştiriciliği en çok Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yapılır. Bu bölgeler denizden yüksek, dağlık, nem ve yağış alan bölgelerdir. Genel iklim ve sıcaklık özellikleri kivi ağacının yetişmesi için elverişlidir. Yalova ve Ordu illeri Türkiye'de en fazla kivi ağacı yetiştiriciliği yapılan yerlerdir.



Kivi Ağacı En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Kivi ağacı dünyada pek çok ülkede yetiştirilebilir. Anavatanı Çin olan kivi ağacı, dünya üzerinde en fazla Çin'de üretilir. Daha sonra kivi üreticiliğinde dünyada 2. sırada İtalya ve 3. sırada Yeni Zelanda gelir. İran, Şili, Yunanistan, Türkiye ve Fransa'da listede yer alır.