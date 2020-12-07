Kışlık bot alırken dikkat edilmesi gerekenler

Seçeneklere bakmamak

Kışlık bot satın alırken yapılan en yaygın hatalardan biri, gördüğünüz ve beğendiğiniz ilk çifti almaktır. Kışlık bot alışverişi en eğlenceli olanlarından olmasa da gardırobunuzun önemli bir parçasıdır, bu nedenle biraz zaman ayırmalı ve olabildiğince kaliteli olmasına dikkat etmelisiniz.



Nötr bir renk seçin

Bot alırken, dolabınızdakileri gözden geçirin ve bir benzerini almamaya özen gösterin. Botlarınızı arka arkaya aylarca giyeceğinizi unutmayın, bu nedenle en iyisi, tüm kıyafetlerinizle kombinleyebileceğiniz nötr tonları seçmek olacaktır.

Kullanışlı olanları tercih edin



Elbette göz alıcı, dikkat çekici olanları satın almak istemeniz çok normal. Ancak kışlık botların soğuk ve çamurlu aylarda bize bir amaca hizmet etmek için olduğunu unutmayın! En doğru kararı vermek için, moda yerine işlev hakkında düşünmelisiniz.



Doğru numarayı aldığınızdan emin olun



Genellikle kışlık botları normal ayakkabılarıyla aynı numaralarda alırız. Ancak, kalın çoraplarla giyeceğimizi hesaba katmadığımızdan, bir beden büyüğüne ihtiyaç duyduğumuzu sonradan fark ederiz. Bu durum da botlarımızı bir ya da yarım numara daha büyük almamız gerektiğini gösteriyor. Bot alışverişine çıktığınızda test etmek için yanınıza kışlık çorap almanız iyi bir fikir olabilir.

Temiz tutun



Yılın en soğuk döneminde dışarıda ve yanınızdalar, bu yüzden üzerlerinde kir ve tuz lekelerinin birikmesine izin vermeyin. Aksi halde her yıl bir yenisini almak zorunda kalabilirsiniz. Botlarınızı seviyorsanız, onlara hak ettikleri ilgiyi göstermelisiniz.



En popüler kışlık botlar ya deri ya da süetten yapılır ve bu malzemelerin her ikisinin de iyi görünmesi için biraz bakıma ihtiyacı vardır. Koruyucu sprey kullanarak botlarınızın ömrünü uzatabilirsiniz.