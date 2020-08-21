Kişisel tarzınızı bulmanın 7 adımı

1- Sevdiğiniz siluetleri belirleyin

Moda ile ilgili en önemli şey hangi silüetlerin sizi en iyi şekilde hissettirdiğini anlamaktır. Dökümlü elbiseler, blazer ceketler, jean pantolonlar ya da başka şeyler, ne olursa olsun size iyi hissettiren parçaları bulun. Bir parçanın moda olması değil, sizin onun içinde kendinizi harika hissetmeniz öncelikli kuralınız olsun. Öte yandan aynaya bakmak kadar fotoğraf çekmek de güvenmeniz gereken parçaları bulmanıza yardımcı olacaktır.

2- İmza parçalarınızı bulun

Stil ikonlarının hemen hepsinde bir kilometre öteden görebileceğimiz imzalar bulunur. Bir aksesuar, bir renk, bir desen hatta bir güzellik numarası bile olabilir. Güneş gözlüğü, kırmızı ruj, kemer, dolgun saçlar, parlak bir cilt ya da belirgin gözler... Kişisel tarzınızı oluştururken imza parçanızı bulmayı atlamayın.

3- Sonsuza kadar giyeceğinizi bildiğiniz ürünlere yatırım yapın

Başarılı bir kişisel stil, uzun yıllar değişmeyecektir. Bu nedenle odak noktanız, gerçekten sevdiğiniz şeyleri giymek olmalıdır. En sevdiğiniz parçaları nasıl mı bulacaksınız? Gardırobunuzda bir raf ayırın ve bir ay boyunca giydiğiniz kıyafetleri bu rafa koyun. Dolabınızın yapı taşı olan ürünleri bu şekilde kolayca bulacaksınız. Ardından en sık giydiğiniz ürünlere yatırım yapın.

4- Sevmediğiniz şeyleri tanıyın

Kişisel tarzınızı oluştururken sevdiğiniz kadar sevmediğiniz parçaları da keşfedin. Bir ceket çok modadır ancak size kendinizi iyi hissettirmek. O halde sakın almayın. Ne demiştik? Önceliğiniz kendinizi iyi hissetmeniz.

5- Sevdiğiniz renkleri bulun

Hangi renklerin ten renginize uygun olduğu fikrini yok sayın ve kendi sevdiklerinize önem verin. Tarzınızı oluştururken de en sevdiğiniz renklerden ilham alın.

6- Gardırobunuzun denetimini yapın

Kişisel tarzı sağlamanın anahtarı, verimli ve düzenli bir gardıroba sahip olmaktır. Modacılara göre, kapsül gardırop oluştururken 50 parça veya daha azını hedeflemelisiniz. Giyerim diye aldığınız ama maksimum 5 kere giydiğiniz kıyafetleriniz varsa vedalaşabilirsiniz. Dolabınızı gereksiz meşgul eden parçalardan kurtulun.

7- Sadece yeniliğe odaklanmayın

İmza görünümünüzü oluştururken tek yaptığınız şey ileriye bakmak olmasın.Uzun süre dayanacak klasik gardırop ürünlerine odaklanın, eski mağazalarda veya yeniden satış sitelerinde alışveriş yapın ve her on yılın stil ilhamını bulun. Unutmayın, 20 yıl öncenin modası bugün yeniden popüler olabiliyor.