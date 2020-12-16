Kışın Koşmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Seçtiğiniz kumaşa dikkat edin

Spor kıyafetler her zaman diğer parçalardan daha fazla ter emici özelliğe sahip olmalıdır. Spor esnasında çok fazla terleriz ve terin kıyafet tarafından emilebiliyor olması sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Ter emici olmasının yanı sıra kışın spor yaparken giydiklerinizin soğuk havalara özel tasarlanmış olması gerekir.

Dar kıyafetler seçin

Soğuk havalara özel tasarlanmış, yüksek ter emici kıyafetlerden sonra ikinci önemli konu spor yaparken giydiklerinizin dar olmasıdır. Soğuk havalarda cildinize yakın spor kıyafetleri ısıyı hapsedecek ve vücut sıcaklığını düzenleyecektir. Bol parçalar giyildiğinde ise cilt hava ile temas edecek ve vücut sıcaklığı dengesiz hale gelecektir.

Soğukta koşmak yalnızca uygun şekilde giyinmediğinizde tehlikelidir

Soğuk havada koşmak canlandırıcı bir etkiye sahiptir. Sıcak hava yürüyüşlerinin bile yapamayacağı bir enerji yükselmesine neden olabilir. Kış aylarında yapacağınız tempolu koşulardan yararlanmanın, kendinizi güvende tutabilmenin yolu ise uygun kıyafetlerden geçiyor. "Nasılsa terleyeceğim, ısınacağım" mantığı ile hareket edip ince spor kıyafetleri giymemelisiniz.

Tek kat kalın bir kıyafet yerine de ince birkaç katman giymeniz daha sağlıklı olacaktır. Böylece çok bunaldığınızda bir katmanı çıkarabilir, biraz rahatladıktan sonra tekrar giyebilirsiniz.

Ayrıca eve döner dönmez bir dakika bile beklemeden ıslak kıyafetlerinizi çıkarmalısınız.

Soğuk havada koşmak canlandırıcı olabilir ve sıcak hava yürüyüşlerinin bile yapamayacağı bir coşku duygusu yaratabilir. Runner's World , bu tempolu koşulardan en iyi şekilde yararlanmak için, kendinizi güvende ve rahat tutabilmeniz için soğuk aylarda katmanlara ağırlık vermenizi önerir. Bu şekilde giyinmenin, sisteminizi hipotermi ve diğer hastalıklardan korumaya yardımcı olduğunu açıklıyorlar. Ayrıca, geri döner dönmez, ıslak giysilerinizi aynı nedenle çıkardığınızdan emin olun.

Eller ve ayaklar

Üşümeyi durdurmanın en kısa yolu el ve ayakları sıcak tutmaktır. Kış aylarında koşarken elbette su geçirmez koşu ayakkabıları giymelisiniz.

Bunun yanı sıra spor eldivenlerinizi de yanınıza almayı unutmamalısınız. Elleriniz ve ayaklarınız sıcaksa çok saha rahat bir koşu antremanı gerçekleştirebilirsiniz.