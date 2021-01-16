Kışın Cilt Sorunu Yaşayanlara Doğal Çözüm Önerileri

Kış aylarında özellikle cilt kuruluğuyla karşılaşıldığını belirten Zevzir, “Cilt kuruluğunun sonrasında egzama gibi çeşitli cilt rahatsızlıkları ortaya çıkabilmekte. Kaşıntı sonrası oluşan tahriş, cildi olumsuz etkilemekte. Bununla beraber gül hastalığı olarak da bilinen ‘Rozasea rahatsızlığı’ soğuk havaların etkisiyle yoğun bir şekilde artış göstermekte” dedi.

Güneş lekeleri belirginleşiyor

Songül Durur Zevzir’in verdiği bilgilere göre bugünlerde karşılaşılan sorunlardan bir diğeri güneş lekeleri. Yazın oluşan güneş lekelerinin kışın daha çok belirgin hale geldiğine dikkat çeken Zevzir, bu lekelerin kış aylarında tedavilerinin yapılmasının daha uygun olacağını söyledi.

Çözümü ne?

Zevzir, “Cilt kuruluğu için içeriğinde yoğun nem ve vitaminlerden bulunan medikal bakımlar uygulamaktayız. Güneş lekeleri, sivilce, akne ve yara izleri için cilt yapısına uygun farklı lazer sistemleri kullanıyoruz. Bu sistemlerle cildi çok tahriş etmeden, kişinin sosyal yaşamını engellemeden sorunları ortadan kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Evde bakım önerileri



Songül Durur Zevzir evde cilt bakımı yapmak isteyenlere ise iki farklı maske önerisinde bulundu:

Leke açıcı doğal maske



1 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı pirinç veya buğday nişastası

1 çay kaşığı taze limon suyu

Doğal nem maskesi



1 tatlı kaşığı bal

1 çeyrek muz rendesi

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 yumurta akı

Bu maskeleri, malzemeleri karıştırıp haftada bir olacak şekilde 20 dakika uygulayın.