Kışı Sağlıklı Geçirmenin Yolları

Soğuk havanın gelmesiyle ile birlikte kış aylarında sık görülen hastalıklar da kendini gösteriyor. Soğuk kış günlerinde besinlerle vücuda gerekenden fazla enerji alınması, kilo alımına ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Beslenme şeklimizde değişiklikler yapıp doğru gıdaları yeterli miktarda tüketerek bağışıklık sistemimizi güçlendirip ve koruyarak hastalık riskini en aza indirebiliriz. Kışın fiziksel aktivitelerimiz azalıyor. Buna bağlı olarak su tüketimimiz de azalıyor. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmenin en önemli faktörlerinden biri olan su içmeyi ihmal etmemeliyiz. Hem iyi görünmek hem de yeterince iyi hissetmek için yeterince sıvı tüketmek gerekir. Metabolizmanızı çalıştırmak için günde 2-2,5 (10-14 bardak) litre su tüketmeye çalışın. Ek olarak iki fincan bitki çayı tüketebilirsiniz.

Vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral alması, protein, karbonhidrat ve yağ bakımından dengeli beslenmesi ile bağışıklık sistemimizi her an çalışır halde tutabiliriz. Kış aylarında hem lezzetli hem de besin değeri yüksek pek çok meyve ve sebzenin bolca bulunmasını değerlendirerek kendinizi iyi hissettirecek renkli tabaklar hazırlayabilirsiniz.

D vitamini seviyenize dikkat edin

Sadece yiyeceklerle yeteri kadar D vitamini almak mümkün değil. Kış aylarında ise D vitamini seviyesine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Kışın güneşten yeterince alamadığımız D vitaminini besinlerden almalıyız Özellikle D vitamininin rolü büyük, besinsel olarak bakıldığında en iyi kaynakları; balık, yumurta, et, karaciğer, süt ve süt ürünleri, tereyağı, maydanoz, tatlı patates, yulaf ve mantar. Yeterli ve dengeli beslenerek hem D vitamini seviyenize, hem de sağlığınıza destek olabileceksiniz.