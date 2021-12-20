Kışı Fit ve Zinde Geçirmek Mümkün! Kışın Metabolizmayı Artıran Yiyecekler

Özellikle 35 yaşından sonra kadınlarda 10 yılda bir ortalama kas kütlesinde yüzde 10’a varan kayıplar olur. 45 yaşındaki bir kişi aslında 35 yaşındaki kilosu ile aynı olsa bile yaklaşık 8 kg kas kaybeder ve onun yerine yağ koyar. Bu değişim metabolizma hızında 50 kalorilik bir azalmaya neden olur. Bu da ne yazık ki yılda 5 kg artış demektir. Aynı durum erkekler için de geçerlidir. Fakat erkeklerde süreç daha yavaş ilerler. O nedenle özellikle kış mevsiminde metabolizmayı hızlandırmak çok önemlidir.

Fiziksel aktivitenizi artırın

Metabolizmamızı hızlandırmanın ilk yolu fiziksel hareketleri artırmak. Kış mevsiminde dış ortamda yapılan spor aktivitelerinin azalması ve evde daha çok zaman geçirme isteğiyle hareketsizlik artıyor. Ancak metabolizmayı hızlandırmak için vücutta kas kütlesinin artması çok önemli. Yağsız vücut kütlesini artırmak için ille de kapalı bir salon şart değil. Ev koşullarında da size uygun egzersizler yaparak metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.

Kahvaltıyı ihmal etmeyin

Güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlamayı ihmal etmeyin. Düzenli beslenme sağlıklı çalışan bir metabolizma için çok önemli etkendir ve bunun en iyi yolu güne iyi bir kahvaltı ile başlamaktır. Bu kahvaltının içeriği yağlı ve basit şekerlerden oluşmayan, tam tersi protein içeriği yüksek (yumurta, peynir) kaliteli karbonhidratlardan (tam tahıllı ürünler, yulaf) oluşan bir kahvaltı olmalıdır.

Yüksek kalorili beslenmeyin

Hareketsizlikle birlikte gün içerisinde yüksek karbonhidratlı ve yağlı gıda alımı kilo artışını hızlandırır. Metabolizmayı bozan basit şekerler, cips ve yağlı, hamurlu gıdalar basit karbonhidratlardır. Bu tarz fazla alınan karbonhidratlar vücutta yağ olarak depolanırlar. Yemek seçimlerimiz bu dönemde; enerji içeriği düşük, daha doyurucu, sebze ve meyve gibi lif oranı yüksek, dengeli protein ve düşük karbonhidratlı gıdalardan oluşmalıdır.

Geceleri geç yatmayın

Uyku düzensizliği ve azlığı kilo vermeye veya mevcut kiloyu korumaya çalışırken sıkıntı yaratabilir. Uykusuzluk, vücudumuzun yiyecekleri metabolize etme yeteneğine müdahale eder ve daha da çok aç kalmamıza neden olur. Yaşam döngüsü içerisinde sirkadiyen ritim (vücudun biyolojik saati) önemlidir. Ortalama 7-8 saat civarlarında uyku tercih edilmeli. Düzenli uyku ritmini güçlendirmek ve beyne ne zaman uyku ve uyanma hormonlarını serbest bırakması gerektiğini hatırlatmak için her gün aynı saatte uyuyup uyanmak gerekir. O nedenli uykumuzun yeterli ve düzenli olması metabolizmamızın da sağlıklı çalışmasına yardımcı olur; aynı zamanda geceleri bir şeyler atıştırarak gereksiz kalori alımını engeller.

Her gün yeterli su içmeyi ihmal etmeyin

Su, insan vucudunun en büyük bileşenidir ve bir çok metabolik işlevde görevi vardır. Gün içersinde düzenli tüketilen su vücutta ısı dengesini sağlayarak metabolizmayı hızlandırır. Araştırmalar yarım litre su içmenin dinlenme metabolizmasını yaklaşık bir saat boyunca yüzde 10-30 oranında artırdığını göstermiştir. Günlük su tüketimi ortalama kilo başına 20-30 ml kadar olmalıdır. Yaz aylarında artan su tüketimi kış aylarında biraz düşebilir ama metabolizmayı hızlı, zinde tutabilmek için hangi mevsimde olursa olsun düzenli su tüketmeliyiz.

Kahve ve yeşil çay tüketin

Kahvenin içerisindeki kafein metabolizmamızı hızlandırmaya yardımcı olur. Aynı şekilde yeşil çay da vücudumuzdaki zararlı maddelerin atımını ve metabolizmamızı hızlandırmayı sağlar. Yapılan araştırmalara göre; yeşil çay vücutta depolanan yağların serbest yağ asitlerine dönüşümüne yardımcı olarak kilo vermemizi kolaylaştırır. Ancak kilo vermeye ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olsalar da bu iki içeceği kontrolsüz tüketmemek gerekir. Sağlıklı tüketim için, gün içinde 2-3 bardak kahve veya yeşil çay tüketilmesi yeterlidir.