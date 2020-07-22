Kısa Sürede Yapılan Ağrısız Göz Estetiği Uygulamaları

Dış görünüşüne düşkün fakat ameliyattan da bir o kadar korkan kişiler için modern tıp gelişmeye devam ediyor. Hem kadınlar hem de erkekler tarafından sıkça başvurulan “öğle arası güzellik molası” yöntemlerinin başında kısa süreli estetik uygulamaları geliyor. Uzman doktorlar tarafından doğru yöntemlerle uygulanan bu çözümler, hem doğal hem de anında sonuç almak mümkün oluyor.

Teknoloji göz estetiğini nasıl etkiledi?

Son zamanlarda göz estetiği inanılmaz derecede gelişti. Bu gelişme hem doktor bazında hem tedavi bazında hem de ülkemiz bazında oldu. Biz eskiden daha çok cerrahi planlıyorduk üst göz kapağı ameliyatları yapıyorduk. Ama artık hastalarımız ameliyathaneye girmek istemiyorlar. Kan aldırmak istemiyorlar. Ağızdan antibiyotik kullanmak istemiyorlar o stresi yaşamak istemediklerinden dolayı cerrahi dışı yöntemler son birkaç yıldır çok üst düzeyde talep görüyor. İşlemler çok kısa sürede yapılıp iyileşme süreçleri çok hızlı olduğu için hastalarımız çok memnun.

Göz estetiği nedir? Kaş kaldırma nedir?

Kaş kaldırma ve göz estetiği çoğu durumda beraber yapılması gerekiyor. Eğer göz kapaklarınız düşükse belki de kaşlarınız da çok düşük olabilir. Ya da siz gözlerinizi açabilmek için yanlışlıkla kaşlarınızı çok kaldırıyor olabilirsiniz. Bu durumda size sadece göz kapağı ameliyatı yapılırsa sonuçta ne olabilir biliyor musunuz? Kaşlarınızın seviyesi daha da düşebilir. Kaşlar daha da düştüğü için göz kapaklarımız sanki hiç alınmamış gibi yerlerinde durup torbalanma ve fazlalık yapabilir. Dolayısıyla göz kapağı estetiği olacak bütün hastalara bilinmesi gereken şeyi söylüyorum. Acaba kaşlarınızın pozisyonu ne? Bunu inceleyin. Doktorunuza "Benim kaş kaldırmaya da ihtiyacım var mı?" diye sorun. Çünkü, belki de boş yere ameliyat olabilirsiniz.

Kaş kaldırma ameliyatı nasıl yapılır?

Kaş kaldırmanın farklı alternatifleri var. Eğer erkekseniz farklı seçenekler, kadınsanız farklı seçenekler. Saç çizginizin uzun olması, alnınızın geride olması ameliyat tiplerini değiştirebiliyor. Saçınızın içerisinden küçük bir kesi yaparak, küçük aletler ile aşağıya doğru inip kaşlarımızı gevşetip yukarı doğru serbestleştirmek ve de sabitlemek mümkün. Böylece göz kapağı ameliyatları daha etkili ve kalıcı oluyor. Diğer türlü göz kapağı ameliyatlarınız boşa gidebilir. Kaşınız düşükse göz kapağı ameliyatı olmayın. Net olarak bunu önceden fark edin.

Badem göz operasyonu nedir?

Badem göz çok farklı bir tekniktir. Bildiğiniz gibi yaşlanmakla birlikte insanların alt gözleri, yanakları aşağıya doğru sarkacak ve bazı insanlarda bu sarkma daha acımasız olabiliyor. Gözümüzün iç kısmıyla dış kısmı arasına bir çizgi çizdiğimiz zaman bunun tam yer küreye paralel olmaması gerekir, dış kısmının biraz daha yukarıda olması gerekir. Bunu tabi ki abartmamak gerekiyor.

Badem göz operasyonu nasıl yapılır?

Bunun da farklı yöntemleri var. Bunun için saçınızın içerisinden kesi uygulanıp kaşları yukarı ip ile germe yapılabilir ya da üst göz kapağı ameliyatı ile birlikte yandan bir kesi yapılıp yukarıya doğru kaldırılabilir. Burada önemli olan hastamızın neye ihtiyacı olduğudur. Evet en güzelini istiyoruz ama sizin için en güzeli belki de daha büyük işlemlerden geçiyor olabilir. Dolayısıyla bu konuda tecrübeli bir profesyonele güvenmeniz ve bu konuda sizin için en iyisini seçmeniz gerekir.

Göz altı ışık dolgusu nedir?

Gözaltındaki cildimiz oldukça şeffaf ve ince bir katmana sahip olduğundan, bu cildin altındaki kan damarları yüzeyden görünür olur. Yani “gözaltı morluğu” olarak bilinen şey aslında derimizin renk değiştirmesi değil, alttaki kan damarlarının görünür olması durumudur. Göz altı ışık dolgusu uygulaması sırasında kan damarları ve cilt arasında dolgu maddesi bir örtücülük sağlayarak bu koyu rengi maskeler. Böylece ışık dolgusu ile gözaltındaki koyu renkli görüntünün hafiflemesi sağlanır.