Kısa Saçlara Nasıl Hacim Katılır? İşte Etkili Öneriler...

Kakül kestirin

Eğer çok dar bir alın yapınız yoksa kakül, kısa saçlarınızı hem gür hem de hacimli gösterecektir. Dediğimiz gibi alnınız dar yapıdaysa kakül size pek gitmeyebilir. Bunun yerine perçem de deneyebilirsiniz.

Gölgelerden faydalanın

Ombre geçen yıl bir numaralı saç modasıydı. Hâlâ da eskimiş sayılmaz. Saç renginize uygun tonlarda uygulatacağınız gölgeler saçlarınızın hem daha ışıltılı hem de daha hacimli görünmesini sağlayacaktır.

Kat her zaman hava katar

Saçlara kat attırmak dolgun görünümün bir numaralı sırrıdır. Bu durum kısa saçlarda da değişmez. Burada dikkat etmeniz gereken şey kısa saçlara fazla kat vermemek. Az miktarda kat hacimli görünüme yardımcı olacaktır. Aksi halde kullanması ve şekillendirmesi güç saçlarınız olur.

Ortadan ayırmayın

Saçları tam ortadan ayırmak basık bir görünüme sebep olur. Daha hacimli saçlar için yandan ayırmayı deneyin. Saçınızın önünü sağa ya da sola yatırın. Etkisini saçınızı yana attığınız an göreceksiniz.

Dalgalı kullanın

Saçlarınızın yapısı çok düz ise bu da hacimsiz bir görüntüye neden olur. Kısa saçlara en çok giden modeller bizce iri dalgalar! İri dalgalar ile hem havalı hem de hacimli görüneceksiniz.