Kısa Saç Bakımının Altın Kuralları

FAZLA TARAMADAN KAÇININ

Kısa saçta uyulması gereken ilk kurallardan biri, çok fazla taramaktan kaçınmaktır. Uzunluğundan dolayı zaten dolaşması çok zordur, bu nedenle her gün taramanız sadece saçın doğal yağ dokusunu bozabilir. Bu da saçınızın daha hızlı yağlanmasına yol açar. Bu nedenle kısa saçlarınızı çok sık taramamaya özen gösterin, bırakın doğal kalsınlar.

SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ KULLANIMINI AZALTIN

Kısa saçlarınız varsa kendinizi her gün şekillendirici kullanmam gerek diye şartlamayın. Düzleştirici, bukle maşası, hatta saç kurutma makinesi gibi ürünleri aşırı kullanmak saçınıza zarar verebilir. Hatta renk kaybına, kuruluğa ve kırık uçlara neden olabilir. Üstelik saçlarınız kısa olduğu için bu hasar çok daha kolay fark edilir hale gelecektir. Bu nedenle bu ürünlerin kullanımını azaltmakta fayda var.

DÜZENLİ OLARAK SAÇINIZI KESTİRİN

Kısa saçlarınız yüzünden kuaföre sık sık kesim için gitmenize gerek olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Saçınızın sağlıklı kalması için en az ayda bir kuaförünüzü gerçekten ziyaret etmelisiniz. Saçınız ayda yaklaşık yarım inç uzayabilir, bu nedenle kısa saç stilinizi taze tutmak için hak ettiği özeni ve ilgiyi gösterin!

KURU ŞAMPUANDAN YARDIM ALIN

Saçlarımızı her gün yıkamanın saçları yağlandırdığı birçok saç uzmanı tarafından söyleniyor. Kuru şampuan ise böyle durumlarda gerçek bir kurtarıcı oluyor. Aslında her saç uzunluğundaki kadınlar için son yılların en önemli buluşlarından biri diye düşünüyoruz! Kuru şampuanlar saçınızı saniyeler içinde yağlı görünümden parlak ve dolgun hale getirebilir!

SOĞUK SU UYGULAYIN

Duşunuzu kısa ve keskin bir soğuk su püskürterek bitirmek, saçınıza daha uzun süre kalıcı bir parlaklık kazandırır. Soğuk su; saç köklerinize şok etkisi yapar ve üst deri kapanır. Yumuşak, parlak bir yüzeye ulaşırsınız. Saçlarınızı kuruturken verdiğiniz soğuk hava da aynı etkiyi gösterir.