Kışa Hazırlık: Yazlık Lezzetler Kış İçin Nasıl Saklanır?

Yemeklerin vazgeçilmezi; domates sosları

Kış aylarında çorbalarda ve yemeklerde en çok kullanılan sebzelerin başında elbette domates gelir. Kışlık domates konservelerinizi doğru şekilde saklamak istiyorsanız öncelikle kavanozları iyice sterilize edin.

Sterilize ettiğiniz bir litrelik kavanozların her birine bir çorba kaşığı limon suyu ve bir çay kaşığı deniz tuzu ekleyin. Son olarak yeteri kadar pişirdiğiniz domatesleri, sıcaklığını yitirmeden süzdükten sonra kavanozlara doldurun ve hava almayacak şekilde kapaklarını iyice kapatın. Güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edin.



Farklı alternatifleriyle kabak ziyafeti

Oldukça hassas bir sebze olan kabak, yaz aylarının en ferahlatan lezzetlerinden biri. Kabakları kışa hazırlamak için rendeleyin ya da ince ince dilimleyin ve soğan ile soteleyin.

Soğuduktan sonra cam kavanozlara koyun ve ağzını sıkıca kapatıp hava almadığından emin olun. Kabakları kışın tek başına yemek yapabilir, makarna sosu olarak kullanabilir ya da yoğurt ile karıştırarak salata yapabilirsiniz.

Tatlı meyve turşusu

Sert çekirdekli meyveler de kışa lezzet katmak isteyenler için iyi bir alternatif. Meyveleri uzun süre saklamak için pişirebilir, kurutabilir, dondurabilir veya şişeleyebilirsiniz. Farklı bir lezzet denemenin diğer bir yolu da bu meyvelerden tatlı turşu yapmak.

Yazın topladığınız taze kirazları ister çekirdekli isterseniz de çekirdeklerini ayırdıktan sonra, kullanacağınız kavanozun yarısı kadar şeker, yarı miktar da elma sirkesi ekleyip 30 saniye ile bir dakika arasında pişirin. Kirazların üzerine kaynattığınız sıcak karışımı dökün ve demlenmeye bırakın. Sonuç; tatlılarda kullanılacak kadar hafif, soğuk etlerde ve peynirin yanına çok yakışan keskin tatlı meyve turşusu!

NOT: Konservelerinizin kapaklarının çok sıkı kapandığından emin olun. Kapamadan önce kapaklarınızı kaynar suya atıp biraz bekletebilirsiniz. Bu yöntem de kavanozların hava almasına engel olacaktır. Kapaklar hava alırsa kısa sürede dayanıklılığını kaybedeceğinden, kullandığınız kavanozlar aynı olsa bile her seferinde mutlaka yeni kapaklar kullanmayı ihmal etmeyin.

Taze fasulye

Yaz aylarının en sevilen leziz sebzelerinden biri de taze fasulyedir. İster zeytinyağlı ister etli pişirebileceğiniz fasulyenin turşusunu bile yapabilirsiniz. Peki fasulyeleri kış için nasıl saklamalısınız?

Taze fasulyeleri güzelce yıkayın ve kenarlarındaki kılçıkları bir bıçak yardımı ile temizleyin. Bir tencerede su kaynatın, bir başka kaba ise soğuk su koyun ve içine de bol miktarda buz atın.

Ayıkladığınız fasulyeleri kaynar suya atın 3-4 dakika kadar haşlayın. Bir kevgir yardımı ile sıcak sudan aldığınız fasulyeleri buzlu suda atıp şoklayın. Ardından soğuk sudan alın, süzün ve buzdolabı poşetlerine yerleştirin. Poşetlerin içinde hava kalmayacak şekilde ağızlarını bağlayın ve buzluğa koyun.

Bezelye

Bezelyelerin de kış için saklanma şekli aynı taze fasulye gibidir. Ayıkladığınız bezelyeleri yıkayın ve kaynar suda 3-4 dakika haşlayıp, soğuk suda bekletin. Sudan çıkarın ve iyice kuruttuktan sonra poşetleyin.

Öte yandan ayıkladığınız bezelyeleri haşlamadan da çiğ halde poşetlere koyup buzlukta muhafaza edebilirsiniz.

