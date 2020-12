Kış Güzeli Ayvanın Sağlığa Faydaları

Tam bir vitamin zengini, kanserden koruyor

Ayva A, B, C vitamini ve potasyum bakımından zengin yapısıyla kanserden bağırsak rahatsızlıklarına, eklem ağrılarından öksürüklere kadar birçok hastalığa iyi geliyor.

Meyvenin etli olan kısmında kateşin epikateşin adı verilen ayvaya o buruk tadını veren tanenler bulunuyor. Ayvanın içerisinde ki bu bileşenler kolonda kansere sebep olan toksinleri ve kimyasalları bağlayarak mukozayı koruyor ve özellikle kolon kanseri gibi bağırsak hastalıklara da bulunmaz bir şifa.

Yüksek bir C vitamini kaynağı olan ayva, günlük C vitamini ihtiyacımızın 4’te 1’ini karşılıyor. C vitamini açısından zengin olan meyveler ve sebzeler vücudumuzdaki zararlı serbest radikalleri azaltır ve strese karşı koruyarak vücudun dinç kalmasını sağlar. Ayrıca bu özelliği ile ayva bağışıklığı güçlendirir, mikroplar ve virüslerden koruyarak hastalıklara karşı doğal bir savaşçıdır.

Potasyum deposu; kan basıncını düşürüyor

Ayva yüksek oranda potasyum içeriyor. Bu özelliğiyle kan basıncını ve kolesterolü düşürüyor.

Öte yandan ayva kötü kolesterol olarak bildiğimiz LDL kolesterolün ve kan basıncının dengede kalmasına destek oluyor. Ayrıca damar tıkanıklığı, kalp krizleri gibi koroner kalp hastalıklarına da iyi geliyor.

Demir, bakır ve çinko gibi mineraller sayesinde dolaşım sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlıyor. Ayrıca yüksek demir içeriği ile kansızlığa da iyi geliyor.

Mide sorunlarına birebir

Ayva, sindirim sistemi hastalıklarında, ishal, mide ağrıları ve bulantılarına da oldukça iyi geliyor. Ayva suyunun gastrik ülserlerde yardımcı olduğu ve gastrointestinal sistemi rahatlattığı da bilinenler arasında.

Ağrılara iyi geliyor

Ayvayı direkt olduğu gibi dilimlenmiş halde ağrıyan eklemlere, yaralara, şişiklere, göğüs ucu ağrılarına sürerek ağrıyı hafifletebilirsiniz. Ayva çayı veya ayva suyu cilt yaralarının, akne ve lekelerin tedavisinde yardımcı oluyor.

Güzellik ürünü

Ayva güzellik için de bir hayli faydalı. Saçların uzamasına yarımcı oluyor. Ciltteki yaşlanma belirtilerini geciktiriyor.

Serbest radikalleri azalttığından dolayı daha sağlıklı ve genç bir görünüş sağlamada rol oynuyor. Göz ağrılarında gözlerin üstüne ince ayva dilimleri koyarak 10 dakika bekletilebilir, ayva çayı ile sıcak uygulanabilir. Ayva suyu veya ayva çayı öksürüğe iyi gelir, bağışıklık sistemini destekler. Grip, nezle gibi hastalıklarda tedavi amacıyla kullanılabilir.

Ayva zayıflatıyor mu?

Ayva düşük kalorili meyveler arasında yer alıyor. 1 adet orta boy ayva ortalama 98 kaloridir. Öte yandan ayvanın glisemik indeksi de düşüktür. Yani kan şekerini çok hızlı yükseltmez.

Lifli bir yapısı bulunan bu meyve, uzun süre tok tutuyor. Sindirime de yardımcı olan ayva, tüm bu özellikleriyle zayıflama sürecine katkı sağlıyor. Ancak ayvayı tüketirken porsiyonuna dikkat etmelisiniz. Bir öğünde büyük boy ayvanın tamamını yemek fazla olacaktır. Bir porsiyon ayva, büyük boy ayvanın yarısı demektir.

Ayna nasıl yenir?

Ayvayı kabuğuyla birlikte yemek diyet lifi alımını büyük ölçüde arttırıyor. Uzmanlar ayvanın hem sağlık hem de bağışıklık sistemi üzerinde hatrı sayılır bir etkisi olduğunu da eklemeden geçmiyorlar.



Diyet lifi diğer meyveler için olduğu gibi aynı zamanda kilo kontrolü için de oldukça önemli. Ayva çiğ olarak yendiği gibi pişmiş halde, reçel, marmelat, ayva suyu şeklinde de tüketilebiliyor.