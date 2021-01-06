Kış Aylarının Vazgeçilmezi: Sıcak Duş Sağlıklı mı Yoksa Zararlı mı?

Kış aylarında cildimiz genelde kuru ve çatlar. Hali hazırda hasar görmeye oldukça meyilli olan cildi sıcak su ile yıkamak durumu daha da tetikleyebilir.

Sıcak ve uzun duşlar, cildi alevlendirerek kızarıklığa, kaşınmaya ve hatta soyulmaya neden olabilir. Cildin doğal nem dengesini bozarak sizi cildi sağlıklı tutan doğal yağlardan, yağlardan ve proteinlerden mahrum bırakabilir.

Cildinizin hücrelerinizi nemli tutan ve koruyan doğal yağlar kış aylarının soğuğunda zaten azalır ve bir de üzerine sıcak su ilavesi gelirse tam bir felaket anlamına gelebilir. Dermataloglar, kış aylarında aşırı sıcak su yerine ılık su ile duş alınması gerektiğini söylüyor. Eğer sıcak duş zevkinden vazgeçemiyorsanız yine de aşırı sıcaklıktan kaçınmanızı ve duş sürenizi 10 dakika ile sınırlandırmanız gerektiğinin de altını çiziyorlar.

Kış aylarında duş rutini nasıl olmalı?

Duşta kullandığınız su sıcaklığını daha düşük bir ayara çekmenin yanı sıra cildinizi güvende tutmak için başka küçük ayarlamalar da yapabilirsiniz.

Banyodaki duş buharından gelen nemi korumak için banyo kapısının kapalı tutmayı unutmayın. Bu nem cildinizin doğal yağlardan ve proteinlerden sıyrılmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Kurulanma kısmına gelince, havluyu cildinize çok sert bir şekilde bastırmaktan kaçının. Sert hareketler cildinizin daha fazla tahriş olmasına neden olabilir. Vücudunuzu kurularken nazik davranmaya çalışın.

Ayrıca, nemlendirici ürünler soğuk havalarda asla vazgeçilmemesi gerekenler listesinde başta yer alır. Duştan sonra cildinizi nemlendirmek için mutlaka bir vücut losyonu edinin. Bu, cildinizi korumak için atlamamanız gereken bir adımdır.

Öte yandan uzmanlar soğuk havalarda çok sık duş almanın da tahrişe ve kuruluğa neden olabileceğini söylüyor. Kış aylarında her gün yerine iki günde bir duşa girmek cildiniz için yeterli olacaktır.