Kış Aylarının Şifa Deposu: Kestanenin Faydaları ve Tüketme İpuçları

Kış aylarında, soğuk hava, gri bulutlar, güneşin daha az yüzünü göstermesi vücudumuzda yorgunluk hissi oluşturabiliyor. Kış yorgunluğunun yanı sıra zihinsel yorgunluğunda yaşandığı bu günlerde, sokakta, markette karşımıza çıkan ve tat ve kokusu ile iştah kabartan kestanenin yorgunluğa ve hastalıklara karşı faydaları nelerdir, nasıl tüketmek gerekir?

Kestanenin faydaları neler?

-Kestane; fosfor, magnezyum, klor, kalsiyum, demir, sodyum ve özellikle potasyum mineralleri ile B1, B2 ve C vitaminlerini içermektedir.

-Kestanenin potasyum bakımından oldukça zengin olması, potasyum eksikliği olanlarda iyi bir potasyum tamamlayıcısıdır. Potasyum, vücutta sodyum ile birlikte su dengesinin ayarlanmasında, besinlerin hücre içine geçişinde, sinir hücrelerinde mesajların iletilmesinde, kasların yapılarının korunmasında önemli rol oynar.

-Kestane kolesterolü düşürür, kalp damar hastalıklarından korur.

-Kan basıncını düzenler, kan dolaşımını hızlandırır.

-İshali önler.

-Unutkanlığı giderir.

-Kestane gluten içermez, demir içeriği ile kansızlığı önler.

-İçerdiği kalsiyum ile kemik, kas ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur.

Kestane nasıl tüketilmeli?

Bir porsiyon kestane iki üç orta boy kestanedir ve bir dilim ekmekle eşdeğerdir. Faydaları saymakla bitmeyen kestanenin protein ve yağ miktarı düşük olmasına rağmen içerdiği karbonhidrat miktarı oldukça fazladır. Fiziksel ve zihinsel yorgunluklara karşı oldukça önemli bir besin olan kestane, haşlanarak, ara öğünde üç adet şeklinde tüketilmelidir. Bir kase yani 15 adet orta boy kestane 350 kaloridir.

Kestane gibi diyet lifleri yüksek olan yiyecekler düşük glisemik yiyecek olarak kabul edilir, bu da yüksek şekerli yiyeceklere kıyasla yavaş yavaş kan şekerinin yükselmesine neden olur. Bu, diyabet hastaları için tehlikeli olabilecek kan şekeri seviyesindeki ani yükselişin önlenmesine yardımcı olur.

Şeker hastalığı riskini azaltır. Diyet lifi bağırsaklardaki peristaltik hareketi uyarmaya yardımcı olur, böylece bağırsak hareketlerinizi düzenler ve iltihap ve rahatsızlığı önler. Diyet lifi aynı zamanda besin maddelerinin emilimini de optimize eder.