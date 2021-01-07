Kış Aylarındaki Cilt Kuruluğuna Mezoterapi ile Önlem Alın

Kış aylarında cildimizin her zaman olduğundan daha fazla neme ihtiyacı oluyor. Soğuk ve sert rüzgarlar, havanın ısıtma sistemlerinin etkisi ile kuruması gibi pek çok neden cildin nem ihtiyacının artmasına ve kuruluk sorunun ortaya çıkmasına neden oluyor. Cildin ihtiyacı olan nemi alması ve kuruluk sorunun ortadan kaldırılması için en etkili yöntem ise mezoterapi uygulamaları.

Neden mezoterapi?

Cilt bakımı için kullanılan ürünlerin büyük bir kısmı cildin üst tabakasına etki eder. Cilt altına etki etmedikleri için gerekli etkinin ortaya çıkması da mümkün olmaz. Sağlıklı, canlı ve genç bir görünüme sahip olmak için cildin ihtiyacı olan aminoasitleri, vitaminleri, mineralleri, antioksidanları ve en önemlisi de hyaluronik asidi cilt altına nüfuz edecek şekilde uygulamayı mümkün kulan Mezoterapi sayesinde oldukça etkili sonuçlar elde edilebiliyor.

Yüz, boyun, dekolte bölgesi ve eller yaşlanma izlerinin en belirgin ortaya çıktığı yerlerdir. Bu bölgelerin kuru, cansız ve yıpranmış bir görünüme sahip olması kişinin olduğundan daha yaşlı gözükmesine neden olur. Mezoterapi uygulamaları ile kısa sürede cildin ihtiyaçlarını konforlu ve etkili bir şekilde karşılamak mümkündür.

Mezoterapi uygulamaları nasıl yapılır?

Mezoterapi uygulamaları cildin ihtiyacı olan takviyelerin belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara uygun olan kokteyl karışımın hazırlanması ile başlar. Hazırlanan karışım mikro enjeksiyon tekniği ile cilde uygulanır. Uygulama sonucunda cildin alt ve üst tabakalarına enjekte edilen kokteyl karışımın güçlü etkisi ile bölgede yenilenme ve canlanma meydana gelir.

Cildin neme doymuş, canlı ve gergin bir görünüme sahip olması bu uygulamaların sonuçları arasında yer almaktadır. Erken dönemde düzenli olarak yapılan Mezoterapi uygulamaları ile ince kırışıklıklara müdahale edilir ve yaşlanma belirtileri arasında yer alan bu ince kırışıklıkların derinleşmelerinin önüne geçilir. Ciltte meydana gelen sarkmalara da erkenden müdahale edilmesi sonucunda sıkılaşma sağlanır.

Mezoterapi hangi durumlarda tercih edilmeli?

Aslında 20’li yaşların sonlarına doğru hücre yenilenmesinin giderek azaldığı göz önünde bulundurularak erken dönemde önlem amaçlı Mezoterapi uygulamalarına başlanabilir. Günlük yaşamda güneş, rüzgâr, soğuk ya da sıcak hava zaten cilt üzerinde olumsuz etkilerin ortaya çıkması için yeterli değişimi sağlar. Buna ek olarak hava kirliliğine maruz kalma, sigara kullanma ve düzenli cilt bakımı yapmama gibi etmenler de mezoterapiye olan ihtiyacın artmasında etkili olmaktadır.