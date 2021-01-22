Kış Aylarında Sıcak Alternatif Arayanlara: Havuç Çorbası Tarifi

Havuç çorbası tarifi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 orta boy soğan

1 sap kereviz

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik veya maydanoz

4-5 adet havuç

2 su bardağı su

4 su bardağı tavuk suyu ya da et suyu

½ çay kaşığı tuz

Karabiber

Hazırlanışı:

Zeytinyağı ve tereyağını derin bir tencereye alın ve ocağın altını açın.

Doğranmış soğan ve kerevizi ekletin, 4-6 dakika kadar soteleyin.

Ardından doğranmış sarımsak ve kekik (ya da maydanoz) ekleyin, kokusu çıkana kadar yaklaşık 10-20 saniye karıştırın.

Havuçların kabuklarını soyun, doğrayın ve tencereye ilave edin. Birkaç kere karıştırın ve ardından su ile tavuk ya da et suyunu ekleyin.

Ocağı yüksek ayara getirin ve çorbayı kaynayın.

Yaklaşık 25 dakika pişirdikten sonra tuz ve karabiberi ilave edin, blender'dan geçirin.

Afiyet olsun!