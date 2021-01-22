MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Sağlıklı Yaşam Haberleri Beslenme Önerileri Haberleri Kış Aylarında Sıcak Alternatif Arayanlara: Havuç Çorbası Tarifi
GeriBeslenme Önerileri Kış Aylarında Sıcak Alternatif Arayanlara: Havuç Çorbası Tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Kış Aylarında Sıcak Alternatif Arayanlara: Havuç Çorbası Tarifi
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Kış Aylarında Sıcak Alternatif Arayanlara: Havuç Çorbası Tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kış Aylarında Sıcak Alternatif Arayanlara: Havuç Çorbası Tarifi
Abone Olgoogle-news

"Sürekli aynı çorba tariflerini hazırlamaktan ve tüketmekten sıkıldıysanız oldukça kolay ama leziz bir önerimiz var; havuç çorbası! Bu kolay havuç çorbası tarifi, buzdolabınızdaki kullanmayı unuttuğunuz havuçları değerlendirmenin harika bir yolu olacak."

Havuç çorbası tarifi 

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 1 orta boy soğan
  • 1 sap kereviz
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı kekik veya maydanoz
  • 4-5 adet havuç
  • 2 su bardağı su
  • 4 su bardağı tavuk suyu ya da et suyu
  • ½ çay kaşığı tuz
  • Karabiber

Hazırlanışı:

Zeytinyağı ve tereyağını derin bir tencereye alın ve ocağın altını açın.

Doğranmış soğan ve kerevizi ekletin, 4-6 dakika kadar soteleyin.

Ardından doğranmış sarımsak ve kekik (ya da maydanoz) ekleyin, kokusu çıkana kadar yaklaşık 10-20 saniye karıştırın.

Havuçların kabuklarını soyun, doğrayın ve tencereye ilave edin. Birkaç kere karıştırın ve ardından su ile tavuk ya da et suyunu ekleyin.

Ocağı yüksek ayara getirin ve çorbayı kaynayın.

Yaklaşık 25 dakika pişirdikten sonra tuz ve karabiberi ilave edin, blender'dan geçirin.

Afiyet olsun!

Köfteli Yoğurt Çorbası | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Köfteli Yoğurt Çorbası var! (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi