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Kişisel Bakım
MAHMURE ÖZEL

Kış Aylarında Kuru Ciltler İçin 5 Adımda Etkili Değişim

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Kış Aylarında Kuru Ciltler İçin 5 Adımda Etkili Değişim
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"Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte, sonbaharın simgesi yapraklar da yavaş yavaş dökülmeye başlar. Yapraklar gibi cildimiz de soğuk havanın etkisiyle nemini kaybetmeye başlar ve kurur. Neyse ki size yüzünüzü güldürecek iyi bir haberimiz var! Kışın cildinizin nemini artırmada etkili en iyi 5 ipucunu paylaşıyoruz."

Buhar makineleriyle odanızı nemlendirin

Bulunduğunuz ortamın nem değerini yükseltmek, kışın cildimize yapabileceğiniz en kolay iyiliklerden biridir. Buhar makineleri, cildinizin dış tabakasının (epidermis) kurumaması için havayı nemlendirmeye yardımcı olur.

Düşük nem seviyesi cilt sağlığınıza zarar verebilir! Bu nedenle, uyurken kesinlikle yatak odasında bu makinelerden bir adet bulundurmalısınız.

Güneş kremi kullanın

Kış ayları genellikle bronzlaşma ve ışığa duyarlılıkla ilişkili bir zaman dilimi olmasa da aslında güneş koruması yıl boyunca geçerlidir. Kışın karlı havalar, en az güneş kadar cildimize etki eder. Dolayısıyla güneş koruyucularımızı kışın da yanımızdan ayırmamamız oldukça önemli.

Sıcak suyla duş almaktan kaçının

Yorucu bir günün sonunda alınan sıcak bir duş harika hissettirebilir, ancak aynı zamanda cildimizin de kurumasına neden olur. Çok sıcak su ile duş almamaya dikkat edin ve duştan çıkınca da vücudunuzu nemlendirmeyi unutmayın. 

Peeling yapın

Düzenli olarak yüz masajı ve peeling yapmadığınızda, kullandığınız losyonlar, ölü deri üzerinde sadece bir bariyer görevi görür. Buna engel olmak için, öncelikle bir masaj eldiveni edinin ve cildinizi haftada en az 2 kez peeling yaparak rahatlatın.

Etkili bir yüz kremi edinin

Yüzümüz her mevsim açıkta kalan savunmasız bir bölge olduğu için bu durum kış koşullarında da tahrişlere neden olabilir. Cildin doğal nem dengesini güçlü tutabilmek için seramid, kolesterol ve yağ asitleri içeren yüz kremleri kullanmamız gerekir. Bu bileşenler, cildin doğal bariyerini güçlü tutmaya yardımcı olur, böylece soğuk hava şartlarına karşı cildinizi korur.

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