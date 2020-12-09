Kış Aylarında Çorapları Doğru Kombinlemenin Yolları

Çoraplar, kıyafetlerinizin havasını değiştirmenin en kolay ve etkili yolu diyebiliriz. Ancak günlük kombinlerinizde tam olarak nasıl kullanacağınız konusunda sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Daha fazla düşünmeden, gardıroplarınızdaki bu özel aksesuarları ortaya çıkarın ve okumaya devam edin...

Opak çorap

Renkli bir opak çorap ile kısa gömlek elbiselerinizi eşleştirerek içinizdeki asi kızı ortaya çıkarın. Bu kombini ön planda tutmanızı sağlayacak zıt tonlardaki bir trençkotla görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.

İnce çorap

Sonbahar kış aylarında ince çorapları pliseli ve deri bir şortla kullandığınızda, yeniden yazın sıcaklığını hissedebilirsiniz. Daha iyi bir görünüm için balıkçı yaka kazak ve şortunuzla uyumlu bir ceketle eşleştirmeyi deneyin.

Desenli çoraplar

Bu sezon desenli çoraplar hızlı bir dönüş yapıyor. Dünyaca ünlü markaların da tasarımlarında yer verdiği bu külotlu çoraplardan, mutlaka zevkinize hitap eden birini bulacaksınız. En etkili kombinler içinse, blazer elbiseler, örgü çantalarla kullanmanız iyi bir fikir olabilir.

File çoraplar

File çoraplar, herhangi bir kıyafeti ön plana çıkarmanın harika bir yoludur. Yırtık bir kot pantolondan görünen file çorapları düşündüğünüzde, kombinlemek için can atıyor olabilirsiniz. Ayrıca görünümünüzü yüksek çizmeler ve stilettolarla da bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.