Kış Alerjileri: Neden Görülür, Nasıl Tedavi Edilir?
"Alerjileri ilkbahar ve yaz aylarında en çok tetikleyen şey polenler olsa da kış aylarında da bizleri bekleyen başka bir alerjik tehdit var. Kışın soğuk havalarda zamanımızın çoğunu iç mekanlarda geçirmeye başladıkça yüksek düzeylerde iç mekan alerjenlerine maruz kalabiliyoruz. Peki bu kış alerjilerine ne sebep oluyor, kış alerjileri nasıl tedavi ediliyor? "
Kış alerjilerine ne sebep olur?
Ev içi kış alerjilerinin en yaygın nedenlerinden bazıları evcil hayvanlardan, toz akarlarından ve iç mekan küflerinden kaynaklanan hayvan tüyleridir.
Spesifik olarak, kedi ve köpeklerden gelen tüy, tükürük ve idrar vücudun bağışıklık sistemini tetikleyebilir ve alerji semptomlarına neden olabilir.
Küf de diğer bir yaygın ev içi alerjendir. Bu mantar türlerinin her ikisi de sızdıran çatılar, kapılar, havalandırma delikleri ve ısıtma veya soğutma sistemleri gibi nemli alanlarda büyür.
Küfün büyüyebileceği birkaç yaygın ev eşyası şunları içerir:
- Tavan fayansları
- Boyalar
- Karton
- Kağıt
- Alçıpan
- Kumaş
- Döşeme
- İzolasyon
- Odun
Toz akarları da alerjileri tetikleyebilir. Bu mikroskobik eklembacaklılar, bir milimetrenin üçte biri boyutundadır, bu yüzden onları evinizde göremezsiniz. Toz akarları kendilerini sıcak, nemli evlere yerleştirme eğilimindedir ve yatak takımlarında, halılarda, doldurulmuş oyuncaklarda veya koltuklar gibi döşemeli mobilyaların iç katmanlarında bulunur.
Kış alerjisi belirtileri
Evcil hayvan tüyleri, toz akarları ve küf kaynaklı iç mekan alerjenleri aşağıdaki alerji semptomlarını tetikleyebilir:
- Burun akıntısı veya tıkalı burun
- Hapşırma
- Öksürük
- Hırıltı veya nefes darlığı
- Döküntüler
- Yorgunluk
- Baş ağrısı
Burun akıntısı, öksürük ve baş ağrısı gibi alerji semptomları, özellikle kışın grip mevsiminin zirvesinde soğuk algınlığı veya grip şeklinde görünebilir.
Kış alerjileri nasıl tedavi edilir?
- Uzmanlar kış alerjilerini tedavi etmenin en iyi yollarından birinin kendinizi alerjenlere maruz bırakmaktan kaçınmak olduğunu söylüyor.
- Toza alerjiniz varsa toz akarı örtüleri alın. Bunlar yatağın üstünden geçen fermuarlı kılıflardır. Toz akarlarının yatağınıza girmesine izin vermeyecek kadar küçük gözenekleri vardır, bu da uyurken toz akarlarının görülme sıklığını azaltır. Toz akarlarını öldürmek için çarşaflarınızı her 1-2 haftada bir sıcak suda yıkayabilirsiniz.
- Evcil hayvan tüylerini gidermek için evi sık sık makineyle alın. Kendinizin süpürmesi alerji semptomlarını artırıyorsa, bunu başka birine yaptırmayı deneyin.
- İç mekan hava kalitesini iyileştirmek için evinizin hava filtrelerini sık sık değiştirin. Küfü besleyebilecek nem olmadığından emin olmak için fırın, ısıtma ve havalandırma sistemlerinizi de kontrol edin.
- Taşınabilir bir hava temizleyici alın. İç mekan alerjen kaynağından kurtulamadığınızda hava temizleyicileri kullanılabilir.
- Evinizin ısıtma, havalandırma ve klima ünitelerinde veya hava temizleyicilerinizle birlikte bir Hepa filtre kullanın. HEPA, "yüksek verimli partikül havası" anlamına gelir. Bir HEPA filtre, polen, küf, toz, bakteri ve 0,3 mikrondan büyük diğer hava kaynaklı partikülleri en az% 99,97 oranında temizleyebilir.
- Hala kış alerjenlerinden kurtulmaya ihtiyacınız varsa , vücudun alerji tepkisini azaltmak için uzmana danışarak antihistaminikler kullanabilirsiniz.
- Burnunuzdan daha iyi nefes almanıza yardımcı olması için tuzlu burun spreyleri de kullanabilirsiniz. Uzmanlar burunda sorunlara neden olabileceğini söylediği için, dekonjestan içeren tuzlu spreyleri üç günden fazla kullanmadığınızdan emin olun.