Kış Alerjileri: Neden Görülür, Nasıl Tedavi Edilir?

Kış alerjilerine ne sebep olur?

Ev içi kış alerjilerinin en yaygın nedenlerinden bazıları evcil hayvanlardan, toz akarlarından ve iç mekan küflerinden kaynaklanan hayvan tüyleridir.

Spesifik olarak, kedi ve köpeklerden gelen tüy, tükürük ve idrar vücudun bağışıklık sistemini tetikleyebilir ve alerji semptomlarına neden olabilir.

Küf de diğer bir yaygın ev içi alerjendir. Bu mantar türlerinin her ikisi de sızdıran çatılar, kapılar, havalandırma delikleri ve ısıtma veya soğutma sistemleri gibi nemli alanlarda büyür.

Küfün büyüyebileceği birkaç yaygın ev eşyası şunları içerir:

Tavan fayansları

Boyalar

Karton

Kağıt

Alçıpan

Kumaş

Döşeme

İzolasyon

Odun

Toz akarları da alerjileri tetikleyebilir. Bu mikroskobik eklembacaklılar, bir milimetrenin üçte biri boyutundadır, bu yüzden onları evinizde göremezsiniz. Toz akarları kendilerini sıcak, nemli evlere yerleştirme eğilimindedir ve yatak takımlarında, halılarda, doldurulmuş oyuncaklarda veya koltuklar gibi döşemeli mobilyaların iç katmanlarında bulunur.

Kış alerjisi belirtileri

Evcil hayvan tüyleri, toz akarları ve küf kaynaklı iç mekan alerjenleri aşağıdaki alerji semptomlarını tetikleyebilir:

Burun akıntısı veya tıkalı burun

Hapşırma

Öksürük

Hırıltı veya nefes darlığı

Döküntüler

Yorgunluk

Baş ağrısı

Burun akıntısı, öksürük ve baş ağrısı gibi alerji semptomları, özellikle kışın grip mevsiminin zirvesinde soğuk algınlığı veya grip şeklinde görünebilir.

Kış alerjileri nasıl tedavi edilir?