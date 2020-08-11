Kirpikleri Kıvırıcı Hakkında: Nasıl Kullanılır? Nasıl Temizlenir? Zararı Var mı?

Kivrik kıvırıcı kadar kısa sürede etki sağlayan çok az ürün vardır. Kirpik kıvırıcı ile saniyeler içinde daha geniş, enerjik ve çekici bakışlara sahip olabiliriz. Ancak bu ürün ile ilgili bazı endişeler söz konusu. Kirpik kıvırıcı kullanmanın kirpiklerin dökülmesine neden olabildiği söyleniyor. Bu bilgi doğru mu bir bakalım.

Kirpik kıvırıcılar zararlı mı?

Kirpik kıvırıcıları doğru kullanıldığında zarar vermiyor. Kirpik kıvırıcı kullanırken kirpik köklerinizde hafif bir çekilme hissi normaldir, ağrı değildir. Ürünü kullanırken kirpiklerinize zarar vermemek için elinizi sabit tuttuğunuzdan emin olun. Öte yandan kıvırıcı işlemini maskara sürmeden uygulamalısınız. Maskara sonrası kirpik kıvırıcı uygulamak kirpiklerin ürüne yapışmasına, sıkışmasına ve kırılmasına neden olabilir.

Kirpik kıvırıcınızı ne sıklıkla değiştirmelisiniz?

Kirpik kıvırıcıların 6 ayda bir değişmesi önerilir. Kıvırıcının iç kısmında bulunan ped kirpiklerle direkt temas ettiğinden bakteri üretmeye meyillidir. Kıvırıcı yerine sadece pedi değiştirmeniz de yeterli olacaktır.

Kirpik kıvırıcı nasıl kullanılır?

Öncelikle kirpik kıvırıcınızın temiz olduğundan emin olun.

Kıvırıcıyı kullanırken kipriklerinizin tamamını tek seferde ürünün içine almaya özen gösterin. Bir kısmını sıkıştırıp devam etmeyin.

Kıvırma işlemine kirpik diplerinizden başlayın ev en iyi sonuç için uçlara doğru adım adım ilerleyerek kıvırın.

Kıvırma işleminden sonra tek kat maskara sürün. Bu işlemi saçlarınızı maşaladıktan sonra sabitlemek için sprey sıkmak gibi düşünün.