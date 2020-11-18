Kirpikleri Daha Uzun Göstermenin Basit Ama Etkili Yolları
"Etkileyici bakışların sırrı kesinlikle dolgun ve uzun kirpiklerdir. Uygulayacağınız birkaç basit yöntemle kirpiklerinizi olduğundan daha uzun gösterebilirsiniz."
Kirpiklerinizi fırçalayın
Maskara sürmeden önce kirpiklerinizi kaş fırçasına benzer küçük bir fırça yardımıyla dipten uca doğru nazikçe fırçalayın. Kirpiklerinizi fırçaladığınız zaman ne kadar dolu ve hacimli olduklarını fark edeceksiniz.
Maskaradan önce pudra sürün
Maskaradan önce kirpiklerinize az miktarda pudra sürmeniz kirpiklerinizi uzatmanın ve daha dolgun göstermenin etkili bir yoludur. Bu yöntem ile aynı zamanda maskaranızın gün içerisinde topaklaşmasını önleyebilirsiniz.
Kirpik kıvırıcı kullanın
Kirpik kıvırıcı, kirpikleri daha uzun göstermenin en hızlı yoludur. Ancak kıvırıcı kullanırken çok dikkatli olun. bu ürünü çok sık kullanmak kirpiklerinizin dökülmesine neden olabilir.
Maskara sürmeye zaman ayırın
Maskara sürerken dikkatli olmanız ve acele etmemeniz çok önemli. Aksi takdirde kirpikleriniz birbirine yapışır ve ortaya hoş olmayan bir görüntü çıkar. Kirpiklerinize zaman ayırın ve maskarayı uygularken nazik olun.