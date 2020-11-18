MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Güzellik Bakım Haberleri Kişisel Bakım Haberleri Kirpikleri Daha Uzun Göstermenin Basit Ama Etkili Yolları
GeriKişisel Bakım Kirpikleri Daha Uzun Göstermenin Basit Ama Etkili Yolları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Kirpikleri Daha Uzun Göstermenin Basit Ama Etkili Yolları
Kişisel Bakım

Kirpikleri Daha Uzun Göstermenin Basit Ama Etkili Yolları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kirpikleri Daha Uzun Göstermenin Basit Ama Etkili Yolları
Abone Olgoogle-news

"Etkileyici bakışların sırrı kesinlikle dolgun ve uzun kirpiklerdir. Uygulayacağınız birkaç basit yöntemle kirpiklerinizi olduğundan daha uzun gösterebilirsiniz."

Kirpiklerinizi fırçalayın

Maskara sürmeden önce kirpiklerinizi kaş fırçasına benzer küçük bir fırça yardımıyla dipten uca doğru nazikçe fırçalayın. Kirpiklerinizi fırçaladığınız zaman ne kadar dolu ve hacimli olduklarını fark edeceksiniz. 

Maskaradan önce pudra sürün

Maskaradan önce kirpiklerinize az miktarda pudra sürmeniz kirpiklerinizi uzatmanın ve daha dolgun göstermenin etkili bir yoludur. Bu yöntem ile aynı zamanda maskaranızın gün içerisinde topaklaşmasını önleyebilirsiniz.

Kirpik kıvırıcı kullanın

Kirpik kıvırıcı, kirpikleri daha uzun göstermenin en hızlı yoludur. Ancak kıvırıcı kullanırken çok dikkatli olun. bu ürünü çok sık kullanmak kirpiklerinizin dökülmesine neden olabilir.

Maskara sürmeye zaman ayırın

Maskara sürerken dikkatli olmanız ve acele etmemeniz çok önemli. Aksi takdirde kirpikleriniz birbirine yapışır ve ortaya hoş olmayan bir görüntü çıkar. Kirpiklerinize zaman ayırın ve maskarayı uygularken nazik olun.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi