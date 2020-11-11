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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Kırmızı ruj nasıl sürülmeli? İşte ipuçları...
Kişisel Bakım

Kırmızı ruj nasıl sürülmeli? İşte ipuçları...

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Kırmızı ruj nasıl sürülmeli? İşte ipuçları...
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"Kırmızı ruj makyajı bir anda arşa çıkarabildiği gibi yanlış sürülmüş kırmızı ruj ise aynı hızla yerle bir edebilir. Kırmızı ruj nasıl mı sürülür? Adım adım anlatıyoruz!"

Dudaklarınızı hazırlayın

Makyajınızı yapmaya başlamadan önce cildiniz gibi dudaklarınızı da nemlendirin. Bunun için bir dudak balmından yardım alın. Dudakların nemli olması rujun pürüzsüz görünümüne yardımcı olan temel adımdır. Dudak balmı sürün ve dudaklarınızın emmesi için biraz bekleyin. 

Ruj+dudak kalemi

Nemlendirme işlemi sonrası rujunuzu sürebilirsiniz. Ruju güzelce sürdükten sonra dudak çizgilerini eşitlemek ve çerçevelemek için dudak kalemi aşamasına geçin.

Rujunuz ile hemen hemen aynı renkte olmasına özen gösterdiğiniz kalem ile dudaklarınızı çevreleyin ve rujun eşit durmasını sağlayın.

Fazlalıkları alın

Ruju sürüp dudak kalemi ile kusursuzlaştırdıktan sonra bir peçete yardımı ile rujun fazlasını alın. Mendili hafifçe dudaklarınıza bastırın ve fazla ruju alarak kalıcılık süresini uzatın.

Taşanları temizleyin

Son aşama olarak ise bir kapatıcı ve fırça yardımıyla dudaklarınızın kenarlarını temizleyin, pürüzsüz bir kırmızı ruj uygulamasını tamamlayın.

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