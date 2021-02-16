Kırmızı Mercimek Nasıl Yetişir? Kırmızı Mercimek Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Kırmızı mercimek ve diğer mercimek çeşitleri yüzyıllardır besin kaynağı olarak da tüketilmektedir.



Kırmızı Mercimek Nasıl Yetişir?



Mercimek yetiştirilme sürecini 90 - 100 gün arasında tamamlayan uzun gün bitkisidir. Tohumlarının çimlenmesi için gereken sıcaklık 4 ve 5 derecedir. Soğuk havalarda ekilmesi için planlanan mercimek ise -25 ve -30 derece arasında ekilebilir.



Mercimek fazla sulanmamalıdır. Fazla sulanan ya da yağış alan kırmızı mercimek kök kısmından çürümeye başlar. Yabancı otlar kırmızı mercimek ekimindeki en büyük düşmandır. Yabancı otlardan arındırılan kırmızı mercimek rahat bit şekilde hasat edilebilir. Gerekli sulama ve gübreleme işlemleri tamamlanırsa da hasat arttırılır. Güneş alan yerlerde uzun süre bekletilmelidir.



Kırmızı Mercimek Türkiye'de Nerede Yetişir?



Kırmızı mercimek doğal olarak Türkiye'nin iklimine çok uygundur. Bu yüzden de bol bol üretilen kırmızı mercimek ithal de edilmektedir. Türkiye'nin özellikle Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirilmeye uygundur.



GAP projesi olarak isimlendirilen Güney Doğu Anadolu bölgesinde de yetiştirmeye uygun bir besin kaynağıdır. Bu GAP bölgesinde en büyük ekim alanı yüzde otuz ile Şanlıurfa'ya aittir. Daha sonrasında da Diyarbakır ilinde de büyük bir mercimek yetiştirme tarımcılığı vardır. Burada da yaklaşık olarak yüzde yirmi beşlik bir GAP alanı vardır. Diyarbakır'ın ardından Mardin bölgesinde de kırmızı mercimek yetiştiriciliği vardır. Yüzde on bir gibi bir alanda yetiştiricilik yapılır.



En İyi Kırmızı Mercimek Yetiştirme Bölgesi



Genel anlamda Doğu Anadolu Ve güney Doğu Anadolu bölgelerinde çok yaygındır. Özellikle GAP projesi ile tarıma yönelim arttığından dolayı buradaki kırmızı mercimek üretimi son yıllarda oldukça artmıştır. Gerekli koşulların sağlandığı bir bölge olmasından dolayı da bunun ticaretini yapanlar ekiminde zorlanmaz. Gerekli sulama, güneş ışığı ve gübreleme işlemlerinin karşılanması sonucunda doğal olarak üretilen mercimek ortaya çıkar.



Sonuç olarak kırmızı mercimek ekimi zor gibi gözükse de gerekli koşullar altında oldukça kolaydır. Bu gerekli koşullar ülkemizde çok rahat bir şekilde karşılanmaktadır. Gerek coğrafi konum gerek ise tarıma elverişli alanlar olsun çok rahat kırmızı mercimek üretilir. Tüm bu fırsatlardan faydalanan çalışanlar ve çiftçiler de gerekli izinleri almıştır. Alınan gerekli izinler ile kırmızı mercimek ticareti yapılmaktadır. Kırmızı mercimek evde çok rahat üretilemese de gerekli koşullar sağlandığı az miktarda evlerin balkonlarında üretilebilir.