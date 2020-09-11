Kırmızı Et Nasıl Tüketilmeli? İşte Doğru ve Sağlıklı Pişirme Rehberi...

Öncelikle kırmızı eti pişirirken kızartma yönteminden kesinlikle uzak durmalısınız. Eti yüksek ısıya maruz bırakmak, kızartarak pişirmek, çeşitli kansorejen maddelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Fırın, ızgara ya da haşlama yöntemleri et için en ideal pişirme teknikleridir.

Eti ızgarada pişireceksiniz ateş ile et arasındaki mesafe 'kömürleşmeye' sebep olmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Yüksek miktardaki ateş etin yüzeyinde yer alan proteinleri hızlıca kalınlaştırır ve bu yüzden ısı etin iç kısmına ulaşmakta zorlanır.

Etin iç kısmı istediğiniz gibi pişmez, çiğ kalır. Etin iç kısmı için ideal sıcaklık 75 derecedir. Çok yüksek ısı içinin pişmesine engel olacağı gibi etin dışının yanmasına neden olur. Aynı zamanda su kaybının fazla olmasına da yol açar ve besin ögesi kaynının artmasına sebebiyet verir.

Kırmızı etin içeriğinde C ve E vitamini bulunmaz. Bu sebeple kırmızı et tüketirken yanına bu vitaminleri ilave etmek önemlidir. Kırmızı eti sebzelerle beraber pişirebilir, eğer tek başına pişiriyorsanız yanında mutlaka salata, mevsim sebzeleri ya da taze sıkılmış meyve suyu tüketmelisiniz.

Kırmızı et ile beraber sebze/salata tüketmek bu besinlerde bulunan C ve E vitamini sayesnde demir emilimini arttırıyor. Aynı zamanda besin çeşitliliğini de sağlıyor.

Et pişirirken ya da etli yemek yaparken genelde fazladan tereyağı, çiçek yağı ilave ediliyor. Aslında buna hiç gerek yok. Etli yemek yaparken etin kendi yağı yemeğin pişmesinde yeterli olacaktır. Özellikle kuyruk yağı kullanmamaya da dikkat etmelisiniz.