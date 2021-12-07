Kırmızı elma kaç kalori? 100 gram kırmızı elma besin değerleri ve kalorisi...

Kırmızı elma herkesin sevdiği elma türleri arasındadır. Çok sevilen kırmızı elmalar içerisinde 50 kalori bulunuyor. 100 gram kırmızı elma tüketilmesi vücuda 50 kalori alınmasını ifade ediyor.

Kırmızı Elma Kaç Kalori?

Elmaların günümüzde farklı çeşitleri bulunuyor. En çok tüketilen kırmızı elmalar herkesin sevdiği elma çeşitleridir. Kırmızı elma tüketen bireyler, kırmızı elmanın kalori miktarını öğrenmek istiyor. 100 gram kırmızı elma içerisinde 50 kalori vardır.

100 Gram Kırmızı Elma Besin Değerleri ve Kalorisi

Kırmızı elmaların içerisinde belirli miktarlarda besin değeri bulunuyor. 100 gram kırmızı elmada 0,26 gram protein bulunuyor. 4,6 mg C vitamini içeren elma çeşitleridir. 50 kalori olan kırmızı elma içerisinde 14 gram karbonhidrat bulunuyor.