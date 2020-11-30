Kırmızı Biber Cilde Neden Faydalı?

Cildimize iyi gelen besinler arasında, çoğu insan nar veya lahana gibi popüler beslenmeye uygun bir şeyler yemeleri gerektiğini düşünür. Bu yiyeceklerin sağlık açısından büyük yararları olsa da sadece kırışıklıkları önlemek için değil, aynı zamanda yavaşlayan kolajen üretimini artırmada faydalı besinlerden biri olan dolmalık bibere de değinmek gerekir. Özellikle kırmızı dolmalık biber yerken, havadaki kirden kaynaklanan erken yaşlanmaya, kansere neden olabilecek serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan antioksidanların desteğini de almış olursunuz.



Kırmızı dolmalık biber; beta, karoten ve C vitamini desteği sağlar

Kırmızı dolmalık biberler hem beta karoten hem de C vitamini ile yüklüdür. Beta karoten, doğanın doğal güneş kremi gibidir. UVA ve UVB ışınlarının neden olduğu hücre bozulmasını ve hasarını önlemeye yardımcı olur ve dolayısıyla kırışıklıkları önlemede etkilidir. Bununla birlikte, yalnızca beta karoten içeriği yüksek yiyecekler yemenin cildinizi zararlı güneşe ışınlarından korumak için yeterli olmadığını unutmamak önemlidir. Tam koruma sağlayabilmek içinse, bu besinleri güneş kremlerine ek olarak tüketmek gerekir.

Beta karoten ayrıca vücudunuz tarafından A vitaminine dönüştürülür. Popüler bir yaşlanma karşıtı cilt bakımı bileşeni olan retinol, aslında A Vitamininin bir türevidir ve bu şaşırtıcı vitamin, kolajen ve elastin üretimini uyaran, ciltte hücre yenilenmesini teşvik ederek kırışıklıkları neredeyse yok eder.

Dolmalık biberler, gerçek kolajen üretiminde hayati önem taşıyan C vitaminini de içerir. Hücre yenilenmesine yardımcı olur ve kolajen takviyesi sağlarlar.