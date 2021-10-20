Kırlangıç otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Kırlangıç otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Kırlangıç otu, doğada her yerde kendiliğinden yetişebilen sağlıklı bitki türüdür. İnsan sağlığının birçok aşamasında faydaları olan kırlangıç otu, ülkemizde daha sık tüketilmeye başlanmıştır. Kan yapıcı olarak bilinen bitkinin, her derde deva olduğu belirtiliyor.

Kırlangıç Otu Nedir?

Kırlangıç otu boyu 30-80 santim arasında değişebilen, gelincikgiller familyasının üyesi olan bitki türüdür. Kök kısmı parmak kalınlığına varabilen bitkinin yaprakları sarı renklidir. Halk arasında daha çok kaşıntı olarak bilinir. Mutfaklarda şifalı bitki olarak bulundurulabilen kırlangıç otu, bitki uzmanlarının sıklıkla tavsiye ettikleri otlardan biridir.

Kırlangıç Otu Ne İşe Yarar?

Kırlangıç otu insan vücudu için birçok şeye yarar. Çay olarak tüketildiğinde, kan yapıcı özellikleri sayesinde, vücut hücrelerini çoğaltır. Hastalıklı hücrelerin azalmasında yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin daha dengeli çalışmasına destek olur. Vücudun dirençli olmasını sağlar. Günlük iş temposundan sonra 1 bardak tüketildiğinde yorgunluğu azaltıcı etkilerini gösterir.

Kırlangıç Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Kırlangıç otunun vatanı Kuzey Anadolu ve Avrupa'dır. Ülkemizde daha çok Karadeniz ve Marmara bölgelerinde bulunabilen ot türüdür. Sulak ve güneşin az olduğu bölgeleri sevdiğinden buralarda daha fazladır.

Kırlangıç Otu Hangi Mevsimde Olur?

Kırlangıç otu ilkbaharın başlangıcından sonuna kadar çiçek açan bitki türüdür. Güneşe çok fazla ihtiyaç duymaz ancak sulanmadığında yetişmesi mümkün olamayacaktır.

Kırlangıç Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Gerekli ortam sağlandığında kırlangıç otunun yetiştiriciliği mümkün olabilir. Ortamından suyun eksik olmamasına dikkat edilmelidir. Güneşin çok fazla olduğu sert iklimlerde yetişemez.

Kırlangıç Otu Nasıl Kullanılır?

Kırlangıç otunun en etkili kullanım şekli çay formuna getirilerek içilmesidir. Çay formuna getirildikten sonra tüketilebilir. Yaprakları kurutulduktan sonra yemeklerde kullanılabilir.

Kırlangıç Otu Kullanımı

Kırlangıç otunu kullanmak için 2 su bardağını kaynatın. Daha sonra üzerine 1,5 tatlı kaşığı kırlangıç otu ilave edin. Üzerini kapatarak en az 10 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Uzman tavsiyesi alarak haftada ne kadar kullanacağınızı belirleyebilirsiniz.

Kırlangıç Otu Faydaları Nelerdir?

Kırlangıç otu karaciğer ve akciğerde oluşan iltihabın sökülmesine yardımcı olur.

İshal hastalıklarının son bulmasında kırlangıç otu faydalıdır. Nasır gibi cilt problemlerine iyi geldiği belirtilir.

Kan kanserine iyi geldiği söylenmiştir. Kırlangıç otunun kanın içerisini temizleme görevinin olduğu söylenir.

Kırlangıç otunun metabolizmayı hızlandırıcı etkisi bulunur.

Göz hastalıklarına iyi gelir. Yorgunluktan meydana gelen göz problemlerinin iyileşmesinde yardımcı görev görür.

Kadınların aşırı tüylenme rahatsızlığına iyi geldiği belirtilir.

Deri kanserine karşı kullanılır.

Sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını destekler.

Kırlangıç Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Kırlangıç otunun pek çok yararı bulunur. Bunlardan en önemlisi göz sağlığını koruyucu yapıda olmasıdır denilebilir. Kırlangıç otunun böbrek rahatsızlıklarından kaynaklı oluşabilen yan etkilere iyi geldiği gözlemlenmiştir.

Kırlangıç Otunun Zararları Var mıdır?

Kırlangıç otunun aşırı dozda kullanılması çeşitli zararlara yol açabilir. Hamile kadınlarda ve çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

Bazı hassas kişilerde cilt reaksiyonlarına neden olabilir.

İshal ve mide ağrılarına neden olabilir.

Aşırı kullanım zehir etkisi yapabilir.

Baş ağrılarının yaşanması mümkündür.

Kullanım öncesi uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. Çeşitli yan etkiler görüldüğü anda doktorlara başvurulmalıdır.

Kırlangıç Otu Nerede Satılır?

Kırlangıç otu aktarlarda satılan bitki türüdür. Aktar haricinde internette büyük online aktarlardan satın alınabilir. Bunların güvenli olup olmadığına bakılmalıdır.