Kırışıklıklarınız kaderiniz olmasın!

Fransız askı ameliyatsız yüz gençleştirme ve kırışıklık tedavisi için en uygun yöntemdir. Yaşlandıkça cilt dokusunda dejenerasyon ve hacim azalması gözlemlenir. Bunun sonucunda ciltte sarkmalar gözlemlenebilir. Bu teknolojide kullanılan yöntem sayesinde ameliyatsız sıkı ve gergin bir cilt görünümüne sahip olabilirsiniz. Medikal iplik kullanımı sayesinde ciltteki gevşeklik ve kırışıklıklar da giderilir. Cilde tam oturan ip sayesinde uzun süre genç bir görünümle birlikte kırışıksız gergin bir cilt elde edebilirsiniz.

Fransız askısı kimler için uygundur?

Fransız askı özellikle ameliyattan korkan kişiler için tercih edilen bir yöntemdir. Cilt sarkması ve kırışık sorunu yaşayan orta yaşlı kişiler için çok başarılı sonuçlar alınabilir. Özellikle yanak sarkması, kaş sarkması ve alın sarkması tedavisi için uygundur. Genç yaşta başvurmak ileriki yaşlarda plastik cerrahi ihtiyacını azaltabilir. Ameliyattan sonra gevşek cilt kaldırılır, kırışıklıklar giderilir, yüzün şekli ortaya çıkarılır ve elmacık kemikleri belirginleşir.

Fransız askısı nasıl uygulanır?

Kişilerin ihtiyaç ve isteklerine göre yanak, çene, elmacık kemikleri, kaş ve boyun bölgesine işlem uygulanabilir. Uygulamaya başlamadan önce uygulama yapılacak bölgeye lokal anestezi uygulanır. Belli bir bölgeden küçücük bir kesi açıldığı için medikal ip, yüze yukarı bakacak şekilde cilt altına yerleştirilir. Fransız askı yönteminin diğer yöntemlere göre avantajı, yüz ifadelerini değiştirmemesi veya bozmamasıdır. Cilt üzerindeki etkisi uygulamadan hemen sonra görülebilir. Yüzün tam oturması 2 ila 3 ay sürer.

Kullanılan medikal ipin ömrü kişiden kişiye değişmekle birlikte 5-7 yıl sürmektedir. Uygulanacak yöntem cilt tipine göre belirlenir. Yaş almayla beraber çok kalınlaşan ciltlerde deri ağırlaşacağı için bu yöntem tercih edilmeyebilir.