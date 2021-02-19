Kiraz Nasıl Yetişir? Kiraz Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Kirazın yetişebilmesi için Türkiye oldukça elverişli topraklara ve havaya sahiptir. Kiraz yetiştirmek emek ve bakım isteyen bir iştir. Kiraz yetiştirmek çok eskiden beri olan ve halen günümüze yansıyan bir meyvedir.



Kiraz Nasıl Yetişir?



Kiraz yetiştirmeden önce öncelikle kirazı tohumdan mı yoksa fidandan mı dikmek istediğinize karar vermelisiniz. Ancak aşılı fidandan dikmeye karar verirseniz bu daha avantajlı olacaktır. Çünkü kirazın yetişme süresi birkaç yıl kısalmış olacaktır. Kiraz fidesini dikmeden önce mutlaka toprağınızı temizlemeniz gerekmektedir. Yabani otlar varsa bu otları mutlaka koparmalısınız. Kiraz yetiştiği toprakta asit olmasını sevmektedir. Bu nedenle kiraz diktiğiniz yere kireç dökebilirsiniz. Kirazı fideden çıkarıp temizlediğiniz toprağa köküne kadar gömüp sulayın.



Kiraz fidelerin boyu yaklaşık 2 metre olduğundan eğilmeye müsait olabilir. Diktiğiniz kiraz fidesi zarar görmesin isterseniz etrafına çıta dikin. Çıtalar fideyi koruyacak ve dik durmasını sağlayacaktır.



Kiraz Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?



Kiraz yetiştirme en çok Türkiye'de Marmara, Orta Anadolu ve İç Ege Bölgesinde yetişir. Kiraz günümüzde tüm ülke genelinde nerdeyse yetiştirilmektedir. Kiraz özellikle en iyi Isparta, Manisa, Afyon, İzmir ve Bursa illerinde yetişmektedir. Hatta bu iller ve ilçelerin geçim kaynağı kirazdır. Bu illerde yetişen kirazlar yurt dışına ihraç edilmektedir. Kiraz bu illerde oldukça meşhurdur ve neredeyse tüm Dünya tarafından bilinmektedir.



Kirazların bu bölgede yetişmesinin sebebi ise güneşi ve az nemli bölgeleri sevmesinden kaynaklanmaktadır. Bu iller kirazın yetişmesi için gerekli olan bütün şartları karşılamaktadır.



Kiraz Çeşitleri ve Türleri Nelerdir?



Kiraz ılıman iklim bölgesinde yetişen bir tarım ürünüdür. Farklı bölgelere uyum sağlayacak kiraz çeşitleri de vardır. Kiraz yetiştiriciliği yapacak olanlar iklim bölgesine göre tercihte bulunabilirler. Sırası ile kiraz çeşitleri ve türleri şöyledir;



1- Bing Kirazı

2- Kara Tartar Kirazı

3- Napolyon Kirazı

4- Stella Kirazı

5- İmparator Francis

6- Kristin Kirazı

7- Lambert Kirazı

9- Siyah Douglas



Bu kirazların tamamı ülkemizde yetişebilme özelliklerine sahiptir. Her toprak ve havaya göre bu kiraz çeşitleri ve türleri yetişir. Kiraz yetiştirmek isteyenlerin bilmesi gereken konulardan biriside budur.