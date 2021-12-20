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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Kinoalı 4 Sağlıklı Tarif
Beslenme Önerileri

Kinoalı 4 Sağlıklı Tarif

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Kinoalı 4 Sağlıklı Tarif

"Kalorisi düşük, içerisinde yüksek lif ve protein bulunduran kinoa tahılı ile 4 sağlıklı tarif hazırladık. İşte kinoa ile hazırlayabileceğiniz 4 sağlıklı ve lezzetli tarif…"

1-  Tavuk ızgaralı kinoa kasesi

Malzemeler:
 500 gram tavuk göğüs
1 su bardağı kinoa
1 adet avokado
Domates
Marul
Ispanak

Yapılışı:
1. Tavuk göğsünü Arçelik Ankastre Ocak'ta kızarana kadar pişirin.
2. Kinoayı bir tencereye alarak haşlamaya bırakın.
3. Haşlama ve pişirme işlemleri bittikten sonra marulu servis tabağınızın altına yerleştirin.
4. Kinoa ve ızgara tavuğunuzu da tabağa aldıktan sonra avokadoyu ve domatesleri dilim dilim doğrayarak ekleyin.
5. Ardından körpe ıspanak yapraklarını çiğ olarak sunumunuzda kullanabilirsiniz.

2- Kinoa kaplı fındıklı çıtır tavuk

Kinoalı 4 Sağlıklı Tarif

Malzemeler:
 400 gr dersiz piliç eti
1 bardak haşlanmış kinoa
Yarım su bardağı un
Yarım su bardağı file fındık
2 adet yumurta
Yarım tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
 Kızartmak için yağ

Salata İçin:
 Marul
Maydanoz
Nar
Zeytinyağı
Limon
Nar ekşisi
Fındık

Yapılışı:
1. Un, tuz, karabiber ve fındığı karıştırın.
2. Yumurta ve suyu ayrı bir kapta Arçelik Eternity Mikser ile çırpın.
3. Tavukları ilk önce unlu karışıma sonra yumurtaya sonrasında kinoaya bulayıp Arçelik Ankastre Ocak’ta 15-20 dakika pişirin.
4. Salata için yeşillikleri doğrayın. Zeytinyağı, limon, nar ekşisi ve fındığı ekleyip karıştırın.
5. Kızaran tavukların yanında salatayı servis edin.

3- Limon soslu somonlu kinoa

Kinoalı 4 Sağlıklı Tarif

Malzemeler:
 1 su bardağı kinoa
150 gram somon
Limon
Bezelye
Ispanak
Domates
Taze kekik
Zeytinyağı

Yapılışı:
1. Kinoayı bir tencere içine alarak Arçelik Ankastre Ocak’haşlamaya bırakın.
2. Bezelyeler için de aynı işlemi uygulayın.
3. Somonu küp küp doğrayarak üzerlerine zeytinyağı sürerek Arçelik Ankastre Fırın'da 180 derecede 20 dakika pişirin.
4. Kinoa ve bezelyeleriniz iyice haşlandıktan sonra suyunu süzerek servis tabağınıza alın. Somonları fırından çıkartarak onları da tabağınıza ekleyin.
5. Üzerlerine zeytinyağı ve limonu gezdirin.
6. Ardından domates ve ıspanakları dilimleyerek sersiv tabağına alın. Afiyet olsun!

 4- Yeşil sağlık deposu: Sebzeli Kinoa

Kinoalı 4 Sağlıklı Tarif

Malzemeler:
 1 su bardağı kinoa
Yarım avokado
6-7 dal kuşkonmaz
Brokoli
Ispanak
Yarım limon
Haşlamak için bir miktar su

Yapılışı:
1. Kinoaları üzerlerini 2 parmak geçecek kadar su doldurup Arçelik Ankastre Ocak'ta haşlayın. Ardından başka bir tencereye avokado ve ıspanak haricindeki diğer malzemeleri koyarak haşlanmaya bırakın.
2. Kuşkonmazları hafif yağlı tavada 2-3 dakika pişirin.
3. Başka bir tencerede brokolileri diriliğini kaybettirmeden 3-4 dakika haşlayın.
4. Haşlama işlemi bittiğinde kinoayı ve sebzelerinizi sunum tabağınıza alın.
5. Avokadoyu da bol limonlayıp baharatladıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

Kinoa nasıl pişirilir? | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü bölümünde kinoa pişirmenin püf noktalarını araştırdık. (Sponsorlu İçerik)
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