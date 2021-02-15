Kinoa Nasıl Yetişir? Kinoa Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Mahsul vermeden önce verdiği mor çiçekleri ile ünlü olan kinoa bu özelliği sebebi ile sıklıkla baklagillere benzetilir. Diğer bir yandan yüksek protein oranına sahip olması sebebi ile vejetaryen beslenmeyi benimsemiş kişilerin en önemli protein kaynaklarını oluştururlar.

Kinoa Nasıl Yetişir?

2013 yılından bu yana Birleşmiş Milletlerin ön ayak olması ile birlikte bizim de ülkemizde kinoa yetiştiriciliği desteklenmeye başlamıştır. Bu desteklemede hem devlet hem de kinoa satın alan özel şirketler bulunmaktadır. Kinoaların yetiştirilmesi ise şu şekilde olmaktadır.

Kinoa kurak iklimler için son derece elverişli olan bir tahıl türü olmaktadır.

Sulama yapılması bitkiden alınan verimi arttırmasının yanı sıra elzem de olmamaktadır.

Kinoanın 100 çeşidi olmasına rağmen ülkemizde henüz 2 çeşidinin tarımı yapılmaktadır. Dikim yapılacak yerin yüksekliğine bağlı olarak bu çeşitlerden birinin seçilmesi gerekmektedir.

Diğer bir yandan ekimin yapılacağı zaman da sıcaklığa göre değişiklik göstermektedir. Antalya gibi sıcak bir iklimde ekimi şubat ayı gibi yapılması gerekiyorken, Erzurum gibi soğuk iklimi sahip olan yerlerde ekimin nisan ayı gibi yapılması gerekmektedir.

Diğer bir yandan ekilecek arazinin denize uzaklığı ve yüksekliği de ekim zamanının ve hasat süresini etkilemektedir.

Kinoanın ekimi ise ilkbaharda yapılmaktadır ve ekim yönünden buğday ile benzerlikler göstermektedir.

Kino ekilmeden önce toprağın hazırlanması sebebi toprakta bulunan yabani otların temizlenme çalışması olmaktadır.

Ekim sırasında kurak bir arazide çalışılıyorsa tohumlar arasında 15 cm, sulak bir arazide çalışılıyorsa da 30 cm aralık bırakılarak 3 cm derine ekilmesi gerekmektedir.

Gübre kullanımı verimi arttırmaktadır. Kinoa için en uygun olan gübre ise azot ve potasyum açısından zengin olan gübreler olmaktadır. Dekar başına yaklaşık olarak 10 kg gübre kullanımı yeterli olmaktadır.

Ekimin ardından ilk 4 gün içerisinde çimlenme başlamaktadır. Bu dönemde toprağın nemli olmasına dikkat edilmelidir.

Bitkinin hasadı ise ekim zamanından itibaren 90-120 gün arasında değişiklik göstermektedir. Hasat zamanın tespit edilmesi için ise bitki sapından yere doğru eğilmelidir. Eğer kendiliğinden eğiliyorsa hasada hazır olduğu anlaşılmaktadır.

Kinoadan alınacak olan verim toprağın nemlilik oranına bağlı olarak değişmektedir. Dönüm başına alınacak verim ise 250 ile 400 kg arasında değişmektedir.

Kinoa Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir?

Tarımına yeni başlanan kinoa ülkemizin her noktasında ekime uygun olmaktadır. Henüz yoğunlaştığı bir bölge bulunmamaktadır.