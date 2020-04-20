Kinoa Nasıl Pişirilir? Kinoa Pişirmenin Püf Noktaları
"Kinoa tahıla benzese de ıspanakgiller familyasındandır. Kinoanın çiçekleri zengin bir besin kaynağı olan kinoa tohumuna dönüşür ve asıl tüketilen kısımları bu tohumlardır. Peki sağlık açısından birçok faydası olan kinoayı nasıl pişirebiliriz? "
Günümüzde kinoa ile ilgili yapılan her araştıma, onun sağlık açısından ne kadar faydalı bir besin kaynağı olduğunu ortaya koyuyor.
Güney Amerika’da yaşayan İnkaların 4000 yıl önce yetiştirmeye başladığı kinoa, besin değeri yüksek ve glütensiz bir tam tahıldır. Gluten içermeyen kinoa, “çölyak hastaları”ve “glutensiz beslenen” kişiler için sağlıklı bir protein ve karbonhidrat kaynağıdır.
Malzemeler:
- 1 su bardağı kinoa
- 2 su bardağı su
Tarif:
- Kinoayı pişirmeden önce yarım saat kadar suda bekletmelisiniz.
- Kinoanın tadındaki acılığın giderilmesi için süzgeçte bol suyla ve ovularak iyice yıkamalısınız.
- Kinoanın iki katı kadar suyla pişirmelisiniz.
- Bir bardak kinoa için iki bardak su olacak şekilde kinoayı, suda, et suyunda ya da tavuk suyunda pişirebilirsiniz.
- Kinoa iki katı suyla ocakta kaynamaya başlayana kadar yüksek ateşte pişirin.
- Su kaynamaya başlayınca tencerenin kapağını kapatarak altını kısın.
- 15 dakika kadar kısık ateşte pişen kinoayı 5 dakika dinlenmeye bırakın.
- Salatalarınıza, yemeklerinizin yanına pilav olarak ya da köfte yapımında kullanabilirsiniz.
- İsterseniz buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucu bölümünde muhafaza edebilirsiniz.