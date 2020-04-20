Kinoa Nasıl Pişirilir? Kinoa Pişirmenin Püf Noktaları

Günümüzde kinoa ile ilgili yapılan her araştıma, onun sağlık açısından ne kadar faydalı bir besin kaynağı olduğunu ortaya koyuyor.

Güney Amerika’da yaşayan İnkaların 4000 yıl önce yetiştirmeye başladığı kinoa, besin değeri yüksek ve glütensiz bir tam tahıldır. Gluten içermeyen kinoa, “çölyak hastaları”ve “glutensiz beslenen” kişiler için sağlıklı bir protein ve karbonhidrat kaynağıdır.

KİNOA NASIL PİŞİRİLİR?

Malzemeler:

1 su bardağı kinoa

2 su bardağı su

Tarif: