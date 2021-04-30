Kına Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Kına Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Kına çiçeği günümüzde popüler olarak yetiştirilen bitkilerden biridir. Pembe, beyaz, kırmızı ve somon renklerinden oluşan kına çiçeğinin birçok etkileyici özelliği bulunur.

Kına Çiçeği Nedir?

Kına çiçeği süs olarak kullanılan bitkilerden biridir. Susuzluğa dayanıklı bir bitki olması sebebiyle yorucu bakıma ihtiyaç duymaz. Farklı renklerde bulunabilen kına çiçeği, sağlam bir gövdeye sahiptir. Uzunluğu bir metreye kadar uzayabilmektedir.

Kına çiçeği halk arasında cam güzeli çiçeği olarak da adlandırılabilmektedir. Bir dalında bulunan çiçek sayısı fazla olduğu için bulunduğu ortamlara renk katar. Çiçeklerinin boyu 5-6 santimetre aralığında değişiklik gösterir.

Kına Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Kına çiçeği güneş seven bitkilerden biri olduğu için güneş alan yerlerde yetişmesi gerekir. Özel bir toprağa ihtiyacı yoktur, bahçe toprağında kolayca yetişebilir. Bakım yapılırken toprağın daima nemli kalması gerekir. Bu nedenle çeşitli sulama aparatlarından yarım alınarak sulama yapılabilir.

Kına Çiçeği Nasıl Ekilir?

Kına çiçeğinin ekilmesinde çiçeklerin aralarında yarım metre olmasına özen gösterilmelidir. Saksı hacminin büyük olmasına gerek yoktur. Tohumların yeşermesi için uzun vakitlere gerek yoktur. Bahar ve yaz mevsimlerinde açmasına rağmen sıcak evlerde kış zamanlarında da açabilir. Bu nedenle istenen zaman diliminde ekilmesi uygundur.

Kına çiçeğini ekerken killi topraktan uzak durulmalıdır. Ayrıca esnek bir yapıya sahiptir. Kibar görünmesiyle birlikte saksılarda oldukça şık durur. Bu bakımdan tohumları kullanarak çok derin olmayacak şekilde ekim yapılabilir. Güneş almayan bölgelerde tutulmamalıdır.

Kına Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Kına çiçeğinin çoğaltılması tohumlar aracılığıyla gerçekleşir. Açan çiçeklerden toplanan tohumlar en fazla 3 santim derinlikte toprağa ekilmelidir. Çimlenme günü bir ayı bulabilmektedir. Bu nedenle tohumlar birbirine çok yakın dikilmemeli, çiçeklerin büyümesine engel olunmamalıdır. Tek yıllık bitki olduğu için tohumlar saklanarak sonraki sene ekimi yapılabilmektedir.

Kına Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Kına çiçeğinin tohumları küçük boyutlara sahiptir. Toprağın çok derinine ekilmesi büyümesine engel olabilir. Koyu renkli ve sert kabuğa sahiptir. Kabuğun içinde yer alan besin miktarı fazladır. Bu nedenle ekilen tohumların büyüme olasılığı fazladır.

Kına Çiçeği Nasıl Sulanır?

Kına çiçeği suya ihtiyaç duyan bir bitki olduğu için toprağının kurumaması lazımdır. Ancak susuz kaldığında bükülebilen yapısı vardır. Yeniden su aldığında eski haline geri döner. Sulama yaparken dikkat edilmesi gereken konu toprağın kurumayacağı kadar su verilmesidir. Nemli topraklarda daha hızlı ve kolay yetişir.

Evde Kına Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Kına çiçeği sıcak ortamları sever. Bu nedenle evde yetiştirilmesi oldukça kolaydır. Cam kenarlarına yerleştirildiğine ve yeterli sulama yapıldığında evde yetişebilir. Ayrıca ofis ve bina içleri gibi kapalı ortamlarda da yetiştiriciliği yapılabilir. Kısa ömürlü çiçekleri hemen kopsa dahi yeniden çıktığı için soluk görünümler oluşturmaz.

Kına Çiçeği Anlamı

Kına çiçeği sahibine kısmet getiren bir içektir. Bu nedenle birine hediye edildiğinde o kişinin muradına ermesini sağlar. Özellikle kırmızı ve pembe renkleriyle olumlu enerjiler saçar. İsteklerin hızlıca yerine gelmesine yardımcı olur.

Kına Çiçeği Latincesi

Bitkiler adlandırılırken Latince isimler kullanılır. Kına çiçeğinin Latince ismi de Impatiens Balsamina’dır. Ancak Rose Balsam ismiyle de anılmaktadır. Impatiens Balsamina telaffuzu zor olduğu için halk arasında Kına çiçeği ismiyle bilinmektedir.

Kına Çiçeği Özellikleri

Kına çiçeği sahip olduğu özelliklerle görenleri kendisine hayran bırakır. Güneş gören yerlerde yetişen kına çiçekleri, susuz kaldıklarında bükülürler. Ancak kaybettikleri suyu yeniden kazandıklarında dirilirler. Mini güllere benzeyen yapıları genellikle 30-40 santimetreye ulaşır.

Kına çiçeklerinin sahip olduğu en belirgin özellik kendisine dokunulduğunda ortaya çıkar. Kına çiçeğiyle yapılan temas sonucunda çiçek, sahip olduğu tohumları etrafına saçar. Bu nedenle “dokunma bana” çiçeği anlamına gelen adlandırmaları mevcuttur.

Kına çiçekleri ışık ve açık havayı sevmelerine rağmen evde yetiştirmeye uygundur. Kuruduğu zaman yapraklarını kaybedebilirler. Kamelya çiçeklerine benzer görünümleri vardır. Yapraklarında bulunan damarlar belirgin şekildedir. Yaz ve bahar ayları en çok üremeye elverişli olduğu zamanlardır.

Kına Çiçeği Faydaları

Kına çiçeğinin birbirinden önemli faydaları bulunur. Kurutulmuş, kaynatılmış ve yağı çıkarılmış şekilde kullanılabilmektedir. Uzun zamanlardan beridir hastalık tedavilerinde kullanıldığı için tıpta yeri bulunur. Kurumuş kına çiçekleri kas kasılmalarının geçmesi amacıyla kullanılabilir.

Kına çiçeğinden yapılan yağlar sara hastalığına iyi gelir. Vücutta oluşan deri sarkmalarının toparlanmasına yardımcı olur. Ancak aşırı kullanılması durumunda kabızlık gibi boşaltım problemleri oluşabilir. Ayrıca giyeceklerde oluşabilecek güvelerin önlenmesi amacıyla kullanılabilir.