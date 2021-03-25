Kına Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Kına Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Kına bitkisi, geleneklerin yanı sıra insan sağlığı için de oldukça faydalıdır. Değdiği dokulara kızıl bir renk kazandıran kına bitkisi, boya maddesi olarak da kullanılmaktadır. Kadınların süslenmek için sıklıkla tercih ettiği kına, ülkemizin her yerinde sıklıkla satılmaktadır.

Kına Ağacı Nedir? Kına Ağacı Hakkında Bilgi

Memleketi Hindistan olan kınanın Arabistan'da da yetiştiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra Akdeniz iklimlerinde de oldukça sıklıkla yetiştirilmektedir. Bu ağacın yapraklarının kurutulması ile elde etilen toz hali kullanılmaktadır. Kına bitkisinin önemli özelliklerinden birisi temas ettiği dokulara kızıl bir renk kazandırmasıdır. Ticari alanda yeşil kına ve esmer kına olmak üzere iki tip bulunur. Yeşil kına, gerçekte doğal olan bir kına değil başka bir boya ile renk katılmış bir üründür.

Kına Ağacı Latince İsmi

Kına ağacının Latince adı 'Cinchona Pubescens' dur.

Kına Ağacı Özellikleri

Turuncuya çalan bir kızıl renge sahiptir. Kendine has bir kokusu vardır. Cilt ve saç bakımlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Kına ağacının yaprakları kurutularak toz bir hale getirilir. Bu toz su ile karıştırılarak kullanılır. Yenilerek tüketilebilen bitki türlerinden değildir. Günümüzde çoğunlukla süs açısından kullanılıyor olsa da tıp alanında da oldukça isim yapmıştır. Özellikle cilt hastalıkları tedavisinde oldukça etkilidir. Yaraların üzerine sürülmesi, kişinin iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.

Kına Ağacı Nerede Yetişir?

Anavatanı Hindistan olan kına ağacı bitkisi, özellikle Arabistan'da ve de Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yetiştirilmektedir.

Kına Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Kına ağacı, botanik bahçelerinde yetişebildiği gibi büro ve evlerde de süs bitkisi olarak yetiştirilebilmektedir. Sıcağı seven bir bitki türüdür. Genelde 8 yaş üzeri olan ağaçlarda budama işlemi, yerden biraz yukarıda yapılmaktadır.

Kına Ağacı Faydaları Nelerdir?

Kına çiçeği, alternatif tıp alanında sıklıkla kullanılmakta olan bir bitki türüdür. Kına ağacının faydaları şunlardır:

- Kına ağacının çiçekleri kurutularak macun haline getirilerek kullanılırsa, özellikle kas kasılmalarında oldukça etkili olacaktır.

- Kına çiçeğinin aşırı derecede kullanımı kişilerde kabızlığa sebep olabilmektedir.

- Kına çiçeğinden elde dinlen yağ, özellikle epilepsi hastalarında oldukça faydalı olduğu bilinmektedir.

- Giyeceklerde oluşan güvelerin önlenmesinin en etkili yöntemlerinden bir tanesi kına çiçeğidir.

- Ters şanslılarından meydana gelen deri sarkmalarının önlenmesinde en etkili yollardan bir tanesi de kına çiçeğidir.

- Kına ağacı bitkisi, özellikle ayak terlemelerinde oldukça etkilidir.

- Uyuz ve egzama problemlerine iyi gelir.

- Ağız yaralarını ve deri çatlaklarını tedavi eder.

- Dolamada kullanılır.

- Kına bitkisinin kansızlığa iyi geldiği de bilinmektedir. Kan yapıcı bir özelliğe sahiptir.

- Ateş düşürücü etkisinden dolayı, bu amaç ile kullanıma uygundur.

- Kalp ritim bozukluklarının giderilmesinde de oldukça etkilidir.

- Guatrın üzerine bağlanması ile hastalığa olumlu yönde etki eder.

- İdrar zorluğu, sarılık, kolit ve gastrit gibi hastalıklarda iyileştirici özelliği vardır.

- Ağrı kesici özelliğe sahiptir.

- Kuvvet verici olarak kullanılmaktadır.

- Kına ağacının iştah açıcı bir özelliği bulunmaktadır.

- Ciltte meydana gelen kaşıntıların giderilmesinde de kullanılmaktadır.

- Kına ağacı bitkisi kişilere güç kuvvet kazandırmasından dolayı kilo alımlarında da oldukça faydası bulunmaktadır.

- Vücutta oluşan halsizlikleri ve yorgunlukları giderir.

- Anti bakteriyel özelliğe sahip olmasından dolayı iltihaplı hastalıklarda kullanılmaktadır.

Kına Ağacı Hastalıkları Nelerdir?

Kına çiçeğinde sıklıkla gözlemlenen zararlı ve hastalık yapan türler şunlardır:

- Örümcek akarları

- Yaprak bitleri

- Kök düğüm nematodu

- Gri kalıp

- Tırtıllar

- Mantar yaprağı lekesi

Kına Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Kına Ağacı Kullanım Alanları Nelerdir?

Ticari amaçlarla hazırlanıp paketlenen kına, kozmetik saç boyası olarak da kullanılmaktadır. Bu özelliği sayesinde birçok ülkede kına bitkisinin satışı gerçekleştirilmektedir. Özellikle Avrupa, Hindistan, Kanada, Avustralya, Orta Doğu ve ABD'de oldukça popüler olan bir ürün haline gelmiştir.

Yine gelinler için düzenlenmekte olan kına gecesi etkinliklerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu geleneği benimseyen Afrika Boynuzu, Kuzey Afrika, Yakın Doğu, Arap yarımadası, Güneydoğu Asya, Güney Asya'da kına oldukça popülerdir.