Kim Kardashian'ın Deri Tutkusu

Sosyal medyada, West seçimleri kazanırsa Kardashian'ın nasıl bir First Lady olabileceğine dair paylaşımlar devam ediyor.

Bir sosyal medya takipçisi Kanye West'in, ABD başkanı olarak seçilmesi ve ailenin Beyaz Saray'a taşınması durumunda, Kardashian'ların kendilerini şöhrete kavuşturan Keeping Up Whit the Kardashian adlı programın burada çekilebileceğini öne sürdü.



Herkes bu adaylığı konuşurken Kim Kardashian da Kaliforniya'da Calabasas şehrinde bir benzin istasyonunda görüntülendi.





Kim, tek parça diz üstü boydaki deri bir tulumunu uzun süet botları ile kombinledi.

Deri ve latex sevdasıyla da bilinen Kardashian, kombinini mini Hermes Kelly çanta ile tamamladı.

Ünlü yıldız maskesini takmayı da ihmal etmedi.