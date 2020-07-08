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GeriÜnlü Kombinleri Kim Kardashian'ın Deri Tutkusu
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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>Kim Kardashian'ın Deri Tutkusu
Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL - Fotoğraflar: MEGA

Kim Kardashian'ın Deri Tutkusu

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Kim Kardashian'ın Deri Tutkusu
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"Kim Kardashian son günlerde eşi Kanye West'in sosyal medya hesabında ABD başkanlığına aday olacağını açıkladığı video ile gündemde."

Sosyal medyada, West seçimleri kazanırsa Kardashian'ın nasıl bir First Lady olabileceğine dair paylaşımlar devam ediyor.

Bir sosyal medya takipçisi Kanye West'in, ABD başkanı olarak seçilmesi ve ailenin Beyaz Saray'a taşınması durumunda, Kardashian'ların kendilerini şöhrete kavuşturan Keeping Up Whit the Kardashian adlı programın burada çekilebileceğini öne sürdü.

Herkes bu adaylığı konuşurken Kim Kardashian da Kaliforniya'da Calabasas şehrinde bir benzin istasyonunda görüntülendi.

Kim Kardashianın Deri Tutkusu

Kim, tek parça diz üstü boydaki deri bir tulumunu uzun süet botları ile kombinledi.

Deri ve latex sevdasıyla da bilinen Kardashian, kombinini mini Hermes Kelly çanta ile tamamladı.

Ünlü yıldız maskesini takmayı da ihmal etmedi.

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