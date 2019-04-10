Kilo Vermeye Yardımcı Olan Ananas ve Salatalık Suyu Tarifi

ANANAS VE SALATALIK SUYU TARİFİ

Malzemeler:

1 adet elma (yeşil veya kırmızı)

1 dilim ananas

1/2 salatalık

1/2 aloe vera yaprağı

1 bardak su

Hazırlanışı:

Elmayı ve salatalığı dilimleyin, blendera koyun. Aloe vera yaprağını kesin ve jelini blendara ekleyin. Ananas ve 1 bardak suyu da ilave edin, iyice karıştırın.

Bu karışımı günde iki defa, kahvaltıdan önce ve yatmadan önce, içebilirsiniz. Öte yandan hiçbir tarif tek başına kilo vermeye yardımcı olmaz.

Bu tarifi bir uzman tarafından size özel olarak hazırlanmış diyet listenize ek olarak uygulamanızı öneriyoruz. Ayrıca günde en az 1,5-2 litre su içmeyi de ihmal etmemelisiniz.

MAHMURE ÖZEL